Kaique Falabella apresenta espetáculo ‘Tambolé’ no Sesc Guarulhos

Kaique Falabella apresenta o espetáculo ‘Tambolé’ no Sesc Guarulhos neste domingo (07), às 16h

O espetáculo “Tambolé”, criado pelo músico e arte educador guarulhense Kaique Falabella, reúne canções e brincadeiras musicais com elementos de ritmos populares como jongo, ijexá e xote, além de danças tradicionais, percussão corporal e outros saberes da cultura tradicional brasileira.

Durante o show, Kaique convida crianças, jovens e adultos a um passeio pelas tradições e musicalidade do nosso cancioneiro e de nossa história. Com duração de 60 minutos, “Tambolé” traz as faixas do disco homônimo e outras inéditas, todas elas influenciadas pelas experiências do educador em sala de aula, em estudos de criação e composição espontânea com alunos de 6 a 15 anos.

Kaique Falabella (voz e violão) é acompanhado na apresentação por Amanda Temponi (voz), Victor Kutlak (baixo), Gustavo Godoy (percussão), Gudino Miranda (bateria) e Rodrigo Simplício (piano).