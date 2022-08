Artista plástico compartilha vivências do contato com a população de rua da Cracolândia

Neste domingo (7), às 15h, o Centro de Exposições de Artes Prof. José Ismael, na Vila Galvão, recebe roda de conversa com o artista plástico Gilberto Vançan e com o psicólogo Rafael Araújo sobre a exposição Invisíveis Visíveis. Potencializador e genuíno, o encontro conta com compartilhamento das vivências de Vançan na Cracolândia, quando buscou interação com aquela população por meio de desenhos de retratos ao vivo por um período de cinco anos.

“Esse encontro representa a manifestação do comprometimento da arte, da psicologia e do poder público no combate à desigualdade social. O objetivo principal é proporcionar trocas de experiências, nas quais histórias até então ‘invisíveis’ se tornam ‘visíveis’, abrindo espaço para importantes reflexões acerca do nosso convívio e da natureza humana”, explica o artista.

Rafael Araújo mediará a conversação e contribuirá com seu conhecimento sobre esse fenômeno biopsicossocial (que compreende as dimensões biológica, psicológica e social do indivíduo). Em meio ao debate serão abordados os desafios encontrados nas ruas e a busca pela emancipação desses sujeitos para uma vivência com mais acesso a direitos e menos vulnerabilidade.

No dia 13, data de encerramento da exposição Invisíveis Visíveis, o público contará com várias atividades, apresentações musicais, depoimentos, workshops sobre a relevância cultural e potencialização social vividas no decorrer da exposição.

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura, a exposição acontece de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos das 14h às 18h. O Centro Permanente de Exposições de Arte Prof. José Ismael fica na praça Cícero Miranda, s/nº, no Lago dos Patos.

Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.