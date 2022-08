Bolsistas do programa Faculdade Guarulhos participam de palestra sobre inteligência emocional

Os cem alunos bolsistas do programa Faculdade Guarulhos participaram nesta quarta-feira (3) da palestra Inteligência Emocional no Mercado de Trabalho no auditório do Paço Municipal, no Jardim Bom Clima. O prefeito Guti, acompanhado dos secretários de Governo, Edmilson Americano, e de Gestão, Adam Kubo, participou da abertura do evento.

“A parte inicial da missão de vocês está sendo concluída com o fim do primeiro semestre. Parabéns a todos! Existem poucos projetos como o Faculdade Guarulhos nos municípios do país. Perseguimos a ideia e conseguimos criá-lo. Hoje recebemos visitas de outras cidades querendo conhecer e saber mais sobre ele. Quero agradecer a toda a equipe porque ninguém faz nada sozinho e também às instituições de ensino porque o sucesso do projeto depende dos alunos e também dos parceiros”, afirmou Guti.

Para Adam, a educação permite a transformação do indivíduo. “O ensino superior possibilita não só o crescimento financeiro e a obtenção de um emprego melhor, mas também o desenvolvimento pessoal, o que é fundamental para a sociedade”, disse o secretário, acrescentando ainda a missão dada em 2021 pelo prefeito de implantar um projeto de ensino superior gratuito na cidade.

O vice-reitor do Centro Universitário Eniac, Pedro Guérios, destacou a agilidade na criação do programa. “Parabéns ao prefeito e a sua equipe pela implantação da Faculdade Guarulhos de forma rápida e eficiente”, disse.

A palestra foi ministrada pelo professor Douglas Matteu, doutor em administração de empresas, mestre em semiótica, tecnologia da informação e educação, que destacou a gestão das emoções e a inteligência emocional na prática.

O programa

O Faculdade Guarulhos é uma iniciativa do Executivo municipal, coordenada pela Secretaria de Gestão por meio do Departamento de Modernização, que oferece bolsas de estudos para os cursos presenciais de psicologia e de pedagogia no Eniac e na UNG à população de baixa renda residente no município.

Novo processo seletivo do programa está previsto para ocorrer no último trimestre deste ano. Interessados podem acompanhar a divulgação da data e outras informações pelo site www.guarulhos.sp.gov.br.