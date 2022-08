Tiago Ortaet lança livro na Bienal com crônicas publicadas no HOJE

Inspirado nas crônicas do dia a dia, o educador e escritor guarulhense Tiago Ortaet lançará neste domingo (7), durante a 2ª Bienal do Livro de Guarulhos, a obra “ANACRÔNICO – Relações Atemporais”. O lançamento acontece às 16h, no auditório amarelo, no pavilhão do Internacional Eventos – Avenida João Cavalari, 133 – Vila Hermínia. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

“ANACRÔNICO – Relações Atemporais” é um livro que contém 50 artigos de opinião sobre fatos relevantes do dia a dia, no período em que o autor escrevia semanalmente no Jornal Guarulhos HOJE, entre 2018 e 2019 sobre educação, cultura, direitos humanos.

Na ocasião haverá um bate papo com o autor que falará do processo de criação de suas mais recentes publicações. Parte das vendas será destinada aos projetos sociais idealizados pelo educador, como a “Bicicloteca Ortaética” que leva livros infantis e juvenis gratuitamente em comunidades periféricas.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais @tiagoortaet