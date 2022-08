Ação voluntária planta árvores e limpa a nascente do Bosque Maia

A nascente do Bosque Maia recebeu cuidado especial neste domingo (7) por meio de uma ação voluntária realizada por 28 integrantes do Lions Clube Guarulhos Maia e do Leo Clube Guarulhos. Além de limpeza da área, os voluntários plantaram 15 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica em volta da nascente, que abastece o lago principal do parque.

Em complemento à ação, os clubes doaram 150 mudas de quaresmeiras e de jerivás para a Prefeitura de Guarulhos.

Grupos de amigos, clubes, associações e empresas que quiserem participar de ações de voluntariado para plantio de mudas devem entrar em contato com a Divisão de Arborização da Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 2475-9843.