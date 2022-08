Jiboia é encontrada dentro de empresa em Cumbica

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturou uma jiboia em uma empresa localizada na rua Sisa, em Cumbica, na manhã de sábado (6). A solicitação foi realizada por funcionários do local, que explicaram aos agentes que a serpente estava contida em um ambiente fechado.

Os agentes especializados fizeram o resgate do animal em segurança e o acondicionaram em caixa de transporte apropriada, onde foi tranquilizado e levado ao Instituto Butantã para avaliação de veterinários e biólogos.

Conforme apurado pelos agentes, a serpente pode ter viajado escondida em um caminhão que vinha do Maranhão, sem o conhecimento do motorista. O Instituto Butantã irá analisar as condições da serpente e, constatada saúde plena, retornará ao seu habitat – a espécie ocorre no bioma cerrado.

O chamado foi feito por meio da Central de Atendimento da (GCM), que funciona 24 horas, todos os dias da semana, e está disponível para receber solicitações para o resgate de animais silvestres.