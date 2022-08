Wesleyanos na Estrada e Associação do Voluntariado mudam a realidade de pacientes do Hospital do Mandaqui

Os convidados desta segunda-feira (08) do HOJE TV, apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foram o diretor do Motoclube Wesleyanos na Estrada, Erick Silva, e o funcionário do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, Antônio Porfírio. Em conjunto, eles explicaram sobre as ações realizadas pelo grupo Wesleyanos dentro do Hospital do Mandaqui, como é popularmente conhecido o complexo.

Segundo eles, o Wesleyanos na Estrada não é apenas um grupo de motociclistas, mas de servos de Cristo. “Queremos servir a Deus sobre rodas, levando a Palavra e a missão de amar uns aos outros. A Bíblia nos ensina em Marcos 10:45 que o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a Sua vida em resgate de muitos. Somos irmãos e amigos pregando amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, assim como aprendemos em Gálatas 5:22”, afirmou Silva.

De acordo com eles, o grupo possui pilares centrais. “Sendo eles as missões urbanas e transculturais, o evangelismo através da Mega Blitz, os passeios com conscientização e as ações filantrópicas. Nessas tomamos conta de uma casa de recuperação onde já conseguimos internar cerca de 34 pessoas para a reabilitação, só ontem foram duas que aceitaram tratamento”, explicou.

Silva contou também que o Wesleyanos apadrinha crianças do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica), que oferece acolhimento provisório e excepcional à 15 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade entre zero e 18 anos, em situações de medida de proteção, de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. “Em datas comemorativas específicas, levamos presentes para as crianças e assim realizamos uma festa linda com doações de brinquedos e roupas arrecadados”, afirmou.

Porfírio trabalha no Hospital do Mandaqui desde 1994. “A associação surgiu devido a uma preocupação da diretoria do complexo em criar um canal de comunicação com a sociedade civil e aproximar-se da comunidade. Além disso, um médico se sensibilizou com a situação de alguns pacientes e quis dar a eles apoio”, disse.

Segundo ele, com o objetivo de suprir integralmente as necessidades dos pacientes não só no tratamento médico, mas também em atenção aos familiares. “Como trabalho no núcleo interno de regulação hospitalar do pronto-socorro, a diretoria pediu para que arrecadássemos e trouxéssemos tampinhas, lacres e garrafas”, disse.

Assim surgiu a parceria com os Wesleyanos na Estrada. “Contatei o presidente para que realizássemos as arrecadações e, com a renda obtida através de mensalidades pagas por cada voluntário, chás beneficentes, bingos e bazar permanentes promovidos com a doação de roupas e objetos em condições de serem vendidos, providenciamos as compras de muletas, bengalas, andadores, cadeiras de rodas, enxovais de bebê, leite em pó, calçados, cobertores, fraldas geriátricas, órteses e cestas básicas a serem doadas aos pacientes carentes de recursos”, concluiu.

