Conflito entre Rússia e Ucrânia é tema de debate na Biblioteca Monteiro Lobato

Crises e conflitos, relações históricas e identitárias entre Rússia e Ucrânia são os temas do encontro do projeto Atualidades que acontece neste sábado (20), às 10h, na Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro. O encontro é gratuito e destinado ao público em geral, além de estudantes em fase de pré-vestibular.

Idealizado pelos professores de geografia Cristovam Ribeiro e Lionel Fontanesi, da rede de ensino da Capital, o projeto objetiva trazer luz a temas atuais que estão presentes nos principais vestibulares do país e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para tanto, conta com especialistas para enriquecer os diálogos de forma simples, didática e participativa.

O Atualidades é promovido pelo o coletivo Havana Futebol Clube e conta com o apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a circulação de eventos em espaços públicos da cidade.

A Biblioteca Monteiro Lobato fica na rua João Gonçalves, 439, Centro.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Para mais informações ligue para (11) 2087-6900.