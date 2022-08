Criminosos e 300 kg de maconha são capturados pela polícia no Cocaia

Durante uma operação integrada com as forças de segurança de Guarulhos (Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana), planejada e executada pelo CPA/M-7 nesta quinta-feira (18), uma das equipes do 15° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) realizava o patrulhamento pela avenida Barbacena, na região do Cocaia, quando avistou um veículo VW/Gol, no qual o condutor tentou fugir da visão dos policiais, porém foi parado e abordado.

Em sua posse, foi localizada uma pequena quantidade de maconha e, no questionamento realizado pela equipe, o homem confessou que possuía acesso ao local em que mais drogas estavam armazenadas. Diante da informação, foram realizadas duas diligências em locais distintos, ambas no Cocaia.

No primeiro local foram localizadas 2.225 embalagens e invólucros de diversos tipos e tamanhos contendo a droga e que, após a pesagem, totalizaram mais de 14 kg. Em seguida, após a localização de um segundo criminoso que era o responsável pela guarda e vigilância, foram localizadas duas balanças de precisão, sendo uma delas de uso industrial, e 371 tijolos do mesmo tipo da droga (maconha), que pesados totalizaram mais de 269 kg.

No total, a equipe do 15° Baep realizou a apreensão de mais de 283 kg de maconha e capturou dois criminosos pelo crime de tráfico de droga.