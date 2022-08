Parque Shopping Maia apoia o McDia Feliz em Guarulhos

O Parque Shopping Maia entra em campo no combate ao câncer infantil e juvenil e esse ano vai apoiar o McDia Feliz, no próximo 27 de agosto, uma das maiores campanhas de mobilização em prol de crianças e jovens do Brasil, que vai beneficiar mais de 60 projetos de 53 instituições do País.

O empreendimento apadrinhou uma ONG com o objetivo de levar alegria e diversão às crianças, e todos podem ajudar doando um Big Mac da campanha para as crianças das ONGs. Basta comprar um ticket através do link da campanha, e você estará doando um sanduíche para uma das 100 crianças atendidas.

Em Guarulhos, os recursos obtidos serão direcionados para a Casa de Apoio à Criança com Câncer Vida Divina, que acolhe crianças e adolescentes com câncer dando moradia provisória enquanto realizam o tratamento de câncer na capital de São Paulo.

O empreendimento e seus lojistas estão nesta corrente do bem pelas crianças, e convida toda população a se juntar também, promovendo um dia especial para as crianças. Acesse AQUI para doar à Casa de Apoio à Criança com Câncer Vida Divina.

“Estamos muito felizes em apoiar uma campanha que há mais de 30 anos ajuda a aumentar as chances de cura do câncer em crianças e adolescentes brasileiros. Aderir à campanha só reforça o nosso compromisso em apoiar o desenvolvimento das regiões nas quais atuamos”, declara Francisco José Ritondaro, presidente da General Shopping & Outlets do Brasil.

McDia Feliz

As vendas dos tíquetes digitais antecipados para a campanha já começaram. Para transformar Big Mac em sorrisos, acesse AQUI. Além de adquirir seus tíquetes antecipados, que custam apenas R? 18 cada, você ainda pode se vestir de solidariedade comprando produtos da linha McDia Feliz, que estão disponíveis no site.