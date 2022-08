Conexão Contábil: ACE-Guarulhos estreia programa apresentado por Silvana Araújo

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos estreou, na noite desta terça-feira (23), o programa Conexão Contábil, produzido pelos estúdios ACE Web TV, na sede da entidade, e apresentado pela diretora de Relações Tributárias Silvana Araújo. O programa tem o objetivo de tratar de temas ligados à área da contabilidade, tão essencial para qualquer empresa.

O lançamento aconteceu durante um coquetel, que reuniu, além de empresários e membros da diretoria executiva da ACE-Guarulhos, contadores e representantes de entidades como a Associação das Empresas Contábeis de Guarulhos (AECG), o Sescon-SP e o CRC-SP.

Para Silvana Araújo, o programa é uma oportunidade de discussão de temas que têm penetração em qualquer segmento empresarial, além do contábil. “Traremos sempre convidados especiais, para tratar de temas do dia-a-dia contábil, bem como levar conhecimento aos empresários e pessoas do nosso e de outros segmentos”, afirmou.

O primeiro entrevistado foi o presidente do Sescon-SP, Carlos Alberto Baptistão. “É uma honra ter sido escolhido para falar no programa de estreia. O compartilhamento de conhecimento contábil é importantíssimo, já que todo empresário tem alguma dúvida a respeito de nossa atividade”, comentou.

No primeiro bloco do programa, Baptistão foi entrevistado por Silvana Araújo, o presidente da ACE, Silvio Alves, e o presidente da AECG, Mauro Inocêncio. No segundo, o delegado do CRC-SP em Guarulhos, Raphael Troiano, também fez perguntas ao presidente do Sescon-SP.

“Nós, empresários, não somos ninguém sem nossos contadores. A atividade contábil é essencial para qualquer negócio, independente do porte da empresa ou do seu segmento. Daí a importância da produção do ‘Conexão Contábil’, que será brilhantemente conduzido pela nossa diretora Silvana”, apontou o presidente Silvio.

Serviço

Programa Conexão Contábil, com Silvana Araújo

Transmitido pelo Youtube da ACE-Guarulhos

Mais informações pelo SITE da ACE-Guarulhos ou pelo Instagram da entidade