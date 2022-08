Mais de 80 pessoas participam de capacitação da Prefeitura para o voluntariado

Um total de 83 pessoas interessadas em integrar a Central do Voluntariado de Guarulhos (CVG) participou nesta segunda-feira (29) da capacitação A Importância do Voluntariado na Casa do Jovem, a sede da Subsecretaria da Juventude, com carga de quatro horas. O prefeito Guti compareceu ao evento, que ocorreu em alusão ao Dia Nacional do Voluntariado, celebrado no domingo (28).

“Parabéns aos que se dispuseram a vir nesta manhã gelada para conhecer um pouco da Central do Voluntariado. Não tem prefeitura, governo ou empresa que consiga chegar a todos os lugares sozinho. É humanamente impossível. Por isso, precisamos ter união e espírito de ajuda mútua para fazer o bem. A CVG é para dar um norte de como e onde ajudar, já que todos têm um talento a oferecer à sociedade. Só se constrói uma cidade, um Estado e uma nação melhor quando se entende que é dever dos que mais podem ajudar os que mais precisam”, afirmou Guti.

Já o subsecretário da Juventude, Cesar Sousa, contou um pouco da sua experiência há sete anos como voluntário em projetos sociais. “É uma alegria ver a casa lotada de pessoas querendo servir a nossa cidade. Queria compartilhar de forma objetiva a importância de ser voluntário. Acho que uma frase que resume a missão da Central do Voluntariado é ‘conectar, juntar e somar'”, destacou o subsecretário, que ministrou o curso.

A artesã Patrícia Pereira Fraga, de 36 anos, tem um ateliê de costura em sua casa, na região do Taboão. “Aprendi com muitos voluntários de projetos a que minha mãe me levava quando eu era criança. Hoje posso retribuir. Sei costurar e ensinar. Posso ajudar a trazer renda para a casa de outras pessoas e a mudar a realidade delas”, revelou Patrícia, que é formada em turismo e pretende ensinar corte e costura às mulheres no CEU São Domingos, próximo de sua casa.

Entre os assuntos abordados na capacitação estiveram o que é ser voluntário, benefícios em ser voluntário, objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS), formas de ser voluntário, requisitos necessários, tipos de ações e serviços desempenhados como voluntário, entre outros.

Ao término da capacitação os integrantes receberam certificados e também gibis sobre inclusão, ofertados pelo Instituto Maurício de Souza.

Central do Voluntariado de Guarulhos

A Central do Voluntariado de Guarulhos é um programa da administração municipal que busca conectar pessoas que desejam ser voluntárias, empenhando seu tempo e compartilhando habilidades com instituições ou órgãos que necessitam de pessoas para ajudar. Ela é ligada à Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.

O objetivo da CVG é incentivar e fortalecer ações de responsabilidade social no município por meio do trabalho responsável e digno tendo em vista a melhoria da qualidade de vida na cidade. O voluntário pode atuar em setores como casas de repouso, hospitais e escolas. O trabalho pode ser contínuo ou pontual para um evento ou ação social específica.

O interessado pode ainda ser voluntário em algum serviço ligado a sua atuação profissional. Para ingressar na CVG é necessário ter mais de 18 anos e passar pela capacitação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604 e pelo WhatsApp (11) 99637-2799.