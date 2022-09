Volume de viagens internacionais quase dobrou em 2022

Passada a metade do ano e, logo mais, a alta temporada de férias estará de volta. Com isso, muita gente já está pensando na próxima viagem, inclusive, para distâncias mais longas. O volume de viagens internacionais quase dobrou no Brasil em 2022: de janeiro a julho, houve um aumento de 43% nesse tipo de viagem em comparação ao mesmo período de 2021. Os dados são da MaxMilhas, travel tech que oferece passagens aéreas, pacotes e hospedagens. Sinal que podemos esperar ainda mais viagens do tipo daqui pra frente.

Entre os destinos com mais viagens, Lisboa, em Portugal, lidera na plataforma. Seguida de Buenos Aires, Montevideo, Miami, Santiago, Nova Iorque, Orlando, Punta Cana, Cancún e Madri. Populares entre os brasileiros, a América Latina concentra metade das cidades com maior número de viagens. Esses destinos realmente costumam ter passagens e hospedagens mais baratas além das menores distâncias, no geral, e facilidades proporcionadas pela similaridade na língua espanhola, por exemplo.

Ainda de acordo com a travel tech, em média, as passagens para as viagens internacionais compradas entre janeiro e julho de 2022 são para voar depois de 96 dias, isto é, o planejamento costuma ocorrer, aproximadamente, dentro de três meses. Passagens com mais de 90 dias de antecedência de compra representam 58% dos bilhetes no mesmo período.

DICAS DE PLANEJAMENTO

O gerente de negócios da MaxMilhas, Rafael Palácio, é especialista em viajar com economia, já tendo visitado mais de 20 países. Por isso, ele elencou algumas sugestões para quem deseja viajar para fora do Brasil. Parece óbvio, mas quanto mais o viajante se antecipa, mais tempo ele tem para o planejamento e, consequentemente, mais consegue economizar. “As passagens aéreas costumam ser o serviço mais oneroso numa viagem internacional. O viajante que se planeja com antecedência consegue pesquisar mais e monitorar as passagens aéreas diariamente, por exemplo, o que possibilita encontrar melhores opções de bilhetes, além de definir os passeios que deseja fazer com calma e a melhor forma de visitar o destino”, destaca.

Veja abaixo como começar a organizar a viagem internacional:

Antes de chegar à compra de passagens e reservas de hotéis, o primeiro passo é definir qual será o destino. Um dos fatores mais importantes a considerar é o financeiro, por isso, o consumidor deve fazer orçamentos e ver se os destinos desejados cabem dentro do bolso. Também é necessário verificar como estará o clima, as atividades previstas para cada região de interesse na época desejada, se é alta temporada, para avaliar se uma viagem na data pensada é viável.

Se for a primeira viagem internacional ou para aquele destino, é preciso providenciar alguns documentos, como passaporte e visto. O tempo de espera para tirar o visto americano no Brasil, por exemplo, aumentou devido à pandemia da Covid-19. Mais um motivo para se antecipar.

A pandemia ainda é um ponto importante ao planejar uma viagem internacional. Alguns países seguem com restrições para turistas, então, o viajante deve se inteirar sobre elas, atualizar o cartão de vacina e cumprir todas as regras, o que também pode levar um tempo.

ESTRATÉGIAS PARA ECONOMIZAR

Para quem ainda não decidiu para onde vai ou quer saber como otimizar os gastos, alguns destinos internacionais são bastante atrativos para os brasileiros, pois a moeda local costuma ser mais desvalorizada que o Real, como é o caso da Argentina, que registrou um “boom” de viagens recentemente, além de Colômbia, Egito e Tailândia.

Mas atenção: uma dica de ouro do gerente de negócio da MaxMilhas para economizar em uma viagem internacional, independentemente do país de destino, é não deixar para comprar a moeda local em cima da hora. O ideal é adquirir o valor para a viagem aos poucos, já que o câmbio é influenciado por fatores econômicos, sociais e políticos, e oscila muito.

Uma estratégia que também pode aliviar o bolso do consumidor é saber aproveitar as milhas aéreas. “O viajante deve checar se já tem milhas acumuladas em alguma companhia, antes de comprar passagem aérea. Os pontos acumulados no cartão de crédito também podem virar milhas, uma vez que há possibilidade de serem transferidos para programas de fidelidade das companhias. Porém, o consumidor deve ficar atento às promoções de bônus, pois só vale a pena fazer essa transferência de pontos do cartão para milhas aéreas quando o bônus ultrapassa 100%”, de acordo com Rafael Palácio.

Concentrar as compras diárias e da viagem no cartão de crédito também pode ajudar a gerar pontos, que viram milhas posteriormente. No site da MaxMilhas, é possível vender as milhas e receber o dinheiro por elas. Essa renda extra ajuda a arcar com outros custos, como hospedagem, seguro e passeios.

Por fim, Rafael Palácio ressalta que, dependendo do perfil do viajante, ele deve considerar contratar um pacote de viagem. Às vezes, sai mais barato do que comprar os serviços separadamente, é mais cômodo e o consumidor conta com auxílio para criar roteiros e se deslocar, afinal, a recomendação é já ir com os passeios planejados para otimizar o tempo durante a viagem e curtir sem preocupações. “Os pacotes também são uma boa opção quando o turista não tem domínio de línguas estrangeiras, quando o destino é mais isolado ou oferece mais riscos de segurança para o viajante”, finaliza Palácio.