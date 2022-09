Mairiporã recebe festivais gastronômicos com opções de churros à costela

De 2 a 7 de setembro em Mairiporã (SP), acontecem três festivais gastronômicos simultaneamente: um de torresmo, um de costela e outro de churros. Tudo organizado pela Sabor do Brasil em parceria com a prefeitura da cidade. Além de diversas opções das delícias, o cardápio conta com muita cerveja, hambúrgueres e a famosa Bubble Waffle, uma massa servida em formato de cone e recheada com sorvete e toppings de sua preferência. E para não deixar a desejar em nada, cada um dos seis dias de festa conta com atrações musicais ao vivo durante as 10 horas de evento.

Entre os sabores únicos encontrados no festival, estão torresmo de rolo, aquele churrasco raiz de costela que desmancha na boca, espetinhos e lanches de pernil. Os food trucks prometem pratos igualmente atraentes para os que preferem os aperitivos. Batatas fritas crocantes e pastéis gourmet com massa saborizada de pimenta, parmesão e ervas finas são algumas das opções oferecidas.

Já para o time da sobremesa, o festival também conta com os churros mais variados. O doce espanhol pode ser de 25 centímetros, acompanhado por morangos, chocolates e outros inúmeros confeitos escolhidos a dedo. Tudo isso combinado ao Bubble Waffle, outra estrela do evento.

Para combinar boa comida com diversão, tem música para agradar a todos. No primeiro dia de evento, Helena Monteiro abre o palco com muita sofrência às 19h. No sábado, um cover de Guns n’ Roses assume a programação a partir das 20h. Domingo é dia de atração dupla, o grupo de Samba Miudinho chega às 13h e os Meninos da Pisadinha às 19h. O cover da banda Kiss vem para encerrar a festa às 20h de quarta-feira.

“Os festivais prometem entreter a cidade de Mairiporã com muita comida e música boa. É uma oportunidade para reunir a família toda, sair da rotina, se divertir e ainda aproveitar o melhor da gastronomia. A festa está preparada para receber todos aqueles que gostam de uma boa música ao vivo”, conclui Marcos Pereira, organizador do Festival Sabor do Brasil.

Serviço

Data: 2 a 7 de setembro

Horário: 12h às 22h

Endereço: Espaço de eventos Paulo Amaury Serralvo

Estrada do Rio Acima 101- Mairiporã/SP