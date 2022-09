Operação integrada de segurança prende oito pessoas em Guarulhos

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, da Polícia Militar e da Polícia Civil prenderam oito pessoas em uma operação integrada nesta quinta-feira (1°), com bloqueios e varreduras pelos bairros Centro, Ponte Grande, Vila Galvão, Vila Augusta, Vila Rio de Janeiro e Cabuçu. Com 47 agentes, a ação averiguou 82 pessoas e 63 veículos, dos quais 11 foram multados e dois recolhidos ao pátio.

O trabalho em conjunto cumpriu quatro mandados de prisão e prendeu outras quatro pessoas em flagrante por tráfico de entorpecentes. Com as detenções, também foram apreendidas cerca de cem embalagens contendo cocaína em porções prontas para comércio ilegal.

As 24 operações integradas deste ano já abordaram cerca de 2,3 mil pessoas, prenderam 76 suspeitos em flagrante, apreenderam mais de 330 kg de entorpecentes e 500 kg de cabos elétricos furtados da rede pública.

Para contribuir com as ações de segurança o cidadão deve denunciar pelos canais oficiais quando suspeitar de atividades ilícitas. A GCM, gerida pela Prefeitura de Guarulhos, atende 24 horas por meio do telefone 153, e a PM, órgão do governo do Estado de São Paulo, pode ser acionada pelo número 190.