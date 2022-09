UNG retoma atendimentos odontológicos para crianças

A Universidade UNG voltou a realizar atendimentos para crianças a partir de 5 anos em sua Clínica-Escola de Odontologia. As consultas são feitas por estudantes do 8º semestre do curso, que deram início às atividades de estágio em Odontopediatria, com a supervisão dos docentes.

A avaliação bucal e serviços como limpeza, extração, radiografias e diagnósticos para as crianças são disponibilizados às quartas-feiras, nos turnos manhã e noite. “Os atendimentos não contribuem apenas com a formação dos alunos, mas também beneficiam a população, que tem acesso a cuidados bucais com mais facilidade. A equipe da Odontopediatria faz um acolhimento e atividades lúdicas para as crianças se sentirem confortáveis”, destaca o coordenador do curso de Odontologia, Eduardo Calil.

Para ter acesso ao atendimento, o responsável pela criança deve entrar em contato por meio do telefone/Whatsapp: (11) 2464-1668 ou comparecer à clínica, localizada no prédio S, na Ladeira Campos Sales, S/N, Centro. A clínica-Escola da UNG disponibiliza ainda outros serviços, para adultos e idosos, como tratamentos de cáries, gengiva, canal, próteses dentárias, diagnóstico de lesões da boca, extrações, pequenas cirurgias orais e atendimento de emergência.