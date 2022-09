Prefeitura realiza desfile cívico-militar para 5 mil pessoas no Jardim Vila Galvão

Na manhã desta sexta-feira (2) a Prefeitura de Guarulhos promoveu o 23º desfile cívico-militar descentralizado, no Jardim Vila Galvão, que recebeu um público de aproximadamente 5 mil pessoas. A iniciativa faz parte da programação da Semana da Pátria 2022, com o tema 200 Anos de Independência, e tem como objetivo aproximar o evento da comunidade, além de facilitar a participação dos alunos da rede municipal de ensino.

O prefeito Guti enfatizou a importância da data, que deve ser sempre lembrada, festejada e respeitada por todos com sentimentos de liberdade e democracia. “Apesar de todos os problemas e dificuldades nós somos Brasil. Temos que ser patriotas sempre e acreditar que com a união a gente faz a diferença. Independente do jeito que pensamos, a democracia é extremamente importante. O povo guarulhense é altruísta e é disso que a gente precisa cada vez mais lembrar. Ser patriota é ser emancipado, é ser independente, mas, acima de tudo, respeitar a todos. E é dessa forma que a gente caminha, respeitando todas as divergências, mas sabendo aonde a gente quer chegar, num país melhor e numa cidade mais acolhedora”, disse.

Com o subtema Brasil: Terra que Abraça a Taça e Todas as Raças, a EPG Siqueira Bueno é pioneira na participação e responsável pela organização do desfile na região. Em uma demonstração de civismo, milhares de pessoas compareceram à avenida Mem de Sá para acompanhar o desfile, que encantou a todos pela criatividade e beleza com que foram expostos os temas.

Para o secretário de Educação, Alex Viterale, comemorar a Semana da Pátria após um momento pandêmico é motivo de muita alegria. “Este é um dia muito especial para a comunidade escolar. É muito bonito ver a vontade que nossas escolas estavam de desfilar e festejar a semana. É fundamental ensinarmos nossas crianças sobre direitos, deveres e cidadania se quisermos ter cada vez mais cidadãos conscientes do seu lugar na nossa sociedade”, destacou.

Participaram do desfile o Tiro de Guerra de Guarulhos, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal (GCM), o Corpo de Bombeiros, a Banda Musical do Bombeiro Mirim de Guarulhos, a Casa da Mulher do Jardim Vila Galvão, escolas municipais, estaduais e particulares, institutos, os CEUs Rosa de França e Vila São Rafael e a UBS São Rafael.

Também estiveram presentes o vice-prefeito, Professor Jesus, a subsecretária de Educação, Fábia Costa, autoridades do município e profissionais da educação.

Encerramento da Semana da Pátria 2022

Nesta quarta-feira (7), às 9h, acontece o encerramento da Semana da Pátria com o tradicional Desfile Cívico no CEU Bonsucesso, na avenida Paschoal Thomeu. Os desfiles contam com a participação das escolas da rede municipal, estadual e particular, dos CEUs da cidade, do grupamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da GCM, além de outras entidades, grupos e organizações da sociedade civil.

Para conferir a programação completa acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/10372/inline/.