Baep prende quadrilha especializada em roubo de cargas em Guarulhos

Na tarde desta terça-feira (14) as equipes do 15° Batalhão de Ações Especiais de Polícia do CPA/M-7, receberam informações sobre uma quadrilha criminosa especializada no Roubo de Cargas, com intuito de realizar uma ação criminosa no Jardim Satélite.

As equipes intensificaram o patrulhamento e, em posse das características, flagraram os criminosos que haviam acabado de realizar o roubo de um caminhoneiro, quando aguardava nas proximidades de um depósito de cargas.

A vítima relatou aos policiais que dois criminosos o renderam com uso de uma arma (constatado posteriormente ser uma pistola de brinquedo e, após invadirem a cabine, um deles passou a instalar um aparelho para bloquear o rastreamento do caminhão, conhecido como jammer, e o outro iria conduzi-lo para um dos veículos da quadrilha, onde ficaria mantido enquanto outros integrantes iriam levar o caminhão para um outro local.

Nesse transcorrer da ação criminosa, as equipes do 15° Baep chegaram, frustando o plano criminoso e libertando a vítima ilesa.

Ao todo foram presos sete criminosos, todos com antecedentes criminais e um deles constando como procurado pela Justiça, apreendidos três veículos, uma pistola de brinquedo e um bloqueador de sinal e sete aparelhos celulares da quadrilha.

Os criminosos receberam voz de prisão pelos crimes de Formação de Quadrilha, Roubo Tentado e Falsificação de documento; o registro da ocorrência ainda pelo 4° DP de Guarulhos.