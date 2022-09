Prefeitura promove Pit Stop Motociclista no Parque das Nações

Na próxima segunda-feira (19), das 10h às 13h, a Prefeitura de Guarulhos promove mais uma edição do Pit Stop Motociclista na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, altura da rua Itália, no Parque das Nações, região do Pimentas. Durante o evento, além de outras atividades, motociclistas poderão participar de uma aula prática sobre como evitar os pontos cegos, que são as posições em que as motos não são visíveis nos espelhos retrovisores dos automóveis.

Esta será a 3a edição da ação, que desta vez acontece como parte da programação da Semana Nacional do Trânsito (SNT), realizada entre os dias 18 e 25 de setembro. De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), a iniciativa visa a diminuir a quantidade de acidentes e de óbitos entre condutores de motocicletas, público mais vulnerável no trânsito na maior parte das cidades do país. De acordo com Observatório de Segurança Viária de Guarulhos (OSVG), nos primeiros seis meses deste ano, dos 69 óbitos ocorridos no trânsito do município, 28 (41%) ocorreram entre motociclistas.

Durante a SNT, os pedestres, grupo que ocupa o segundo lugar no ranking de vulnerabilidade no trânsito, com 21 óbitos (30%) até junho deste ano, também de acordo com o OSVG, terão ações educativas especiais em locais de grande movimentação e de altos índices de acidentes, como trechos das rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, que passam pelo município. A programação completa está disponível em www.guarulhos.sp.gov.br/node/10420.