Internacional Shopping participa de ação à conscientização sobre prevenção ao suicídio

Ao longo de todo o mês, quem visitar o Internacional Shopping, poderá conversar com profissionais da saúde para saber um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, que está por trás da campanha que visa promover a conscientização sobre a prevenção ao súicídio. A ação é uma parceria com a Proz, que acontece até dia 30 de setembro, de segunda a sábado, ao lado da Smart Fit.

“Sabemos da importância da conscientização da população sobre o assunto. Milhares de pessoas passam pelo nosso shopping todos os dias. Por isso, abraçamos a causa e oferecemos esse serviço de ajuda aos nossos clientes e fazemos questão de nos unirmos para levantar esse debate tão importante e capaz de salvar muitas vidas”, afirma Bruna Marcon, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 01 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia.

Embora os números estejam diminuindo em todo o mundo, os países das Américas vão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar, segundo a OMS. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade.

O empreendimento fica na Rua Engenheiro Camilo Olivetti, 295 – Vila Itapegica, Guarulhos – Para mais informações, acesse o site https://www.internacionalshopping.com ou baixe o aplicativo disponível em android e ios.

Sobre o Internacional Shopping

Localizado na Rodovia Presidente Dutra e às margens da Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping recebe público de várias localidades da capital paulista, além de atender a toda a cidade de Guarulhos, tornando-se uma das principais referências da região. O Shopping conta com 77.080 m 2 de ABL, dois pisos e 380 lojas, entre elas 17 âncoras.

Com lojas dos mais diversos segmentos, o shopping conta grandes marcas, tais como, Outback, Carlos Bakery, Loungerie, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Iplace, Centauro, Lojas Americanas, Calvin Klein, Arezzo, Khelf, Camicado, Mercado Extra, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto, Besni, Daiso, Mega Store Cacau Show, uma unidade da academia Smart Fit, entre outros. O empreendimento possui ainda uma ampla Praça de Alimentação, com opções para todos os gostos e idades.

O Shopping possui diferenciais que conquistam toda a família, como o Neo Geo Family, um dos maiores parques de entretenimento indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, Bolix, com 24 pistas exclusivas, além de equipamentos modernos que garantem o conforto e a diversão do público. Outro atrativo é o complexo do Cinemark, o maior do país em quantidade de assentos: 4.031, divididos em 15 salas.

O Internacional Shopping também se destaca pelas opções de serviços ao público, como o Poupatempo Guarulhos. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos.