São Paulo apresenta 1ª edição do Festival de Primavera em Campos do Jordão

Evento terá ingressos a preços populares (R? 80 inteira e R? 40 meia-entrada) e duas apresentações gratuitas; além dos espetáculos com grandes nomes da música, dança e do teatro brasileiro, haverá atividades como workshops e oficinas para o público

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (14) a 1ª edição da Série “Arte na Primavera — Campos: Florada Cultural”, em Campos do Jordão (SP), uma parceria com a Prefeitura da cidade e a Organização Social ACAM Portinari. O Festival acontece de 24 de setembro a 26 de novembro. Com um investimento de R? 1,2 milhão do Governo do Estado, o evento traz 11 espetáculos e dez atrações de ícones da música, da dança e do teatro brasileiro, que se apresentam no Auditório Claudio Santoro, no Parque Capivari e no Parque da Lagoinha. Haverá, ainda, oficinas e workshops com os artistas que se apresentam. Parte da programação será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming e VOD #CulturaEmCasa da programação.



“Para o Governo do Estado de São Paulo os Festivais têm como objetivo estratégico consolidar Campos do Jordão e todos os municípios do entorno como um centro de turismo cultural. Com a realização de um calendário anual de eventos contemplando as quatro estações do ano.” destaca Sérgio Sá Leitão, Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. “Valorizamos a música, o teatro, o cinema, o audiovisual e a produção cultural local em caráter contínuo. Isso é muito importante para o setor cultural e impacta no turismo e na geração de renda e emprego”, finaliza.



Ampla programação

O público poderá conferir uma ampla programação com ícones da música, dança e do teatro brasileiro como: São Paulo Companhia de Dança (24/9); Projeto “Siricutico”, com Paulo Tatit e Filipe Edmo – atração gratuita no Parque Capivari (9/10); “O Pior de Mim”, com Maitê Proença (9/10); “A Última Sessão de Freud”, com Odilon Wagner e Claudio Fontana (15/10); “Elas Não Gostam de Apanhar”, com Eduardo Silva, Gabriela Duarte e Nilton Bicudo (22/10); Ivan Lins & Brasil Jazz Sinfônica (5/11); “Roda de Viola”, com Yassir Chediak – atração gratuita no Parque da Lagoinha (12/11); Paula Lima e São Paulo Big Band (13/11); Grupo Corpo (19/11 e 20/11); e “A Lista”, com Lilia Cabral e Giulia Bertolli (26/11).



A programação completa está disponível no site oficial do evento.

O evento também oferecerá atividades educativas e de formação cultural, entre setembro e novembro, com os artistas e grupos que se apresentarão na Série, a começar pela “Oficina de Balé Clássico” com a São Paulo Companhia de Dança, que acontece no dia 24/09, das 10h30 às 12h, no Auditório Claudio Santoro, com Aline Campos, professora ensaiadora da SPCD. São 40 vagas disponíveis e as inscrições serão feitas pelo Link.



Os ingressos a preços populares – R? 80 inteira e R? 40 meia entrada – e duas apresentações gratuitas, começam a ser disponibilizados até o fim desta semana por meio da plataforma Sympla.

Ciclo de eventos



O Auditório Claudio Santoro já é o palco oficial do tradicional “Festival de Inverno” e do “Festival de Verão”, realizados em parceria com a Fundação OSESP. Mais recentemente, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo, desta vez em parceria com a ACAM Portinari, realizou a “Série Arte no Outono — Campos: Cores e Cantos”, com ícones da MPB. Agora, a “Série Arte na Primavera — Campos: Florada Cultural” vem contemplar mais uma estação do ano, tornando a programação do Auditório e de Campos do Jordão ainda mais completa, com maior diversidade artística e, principalmente, inclusiva.



A Série Arte no Outono, também realizada em parceria com a Prefeitura de Campos do Jordão, teve sua 1ª edição entre os meses de abril, maio e junho deste ano, foram dez espetáculos com grandes nomes da Música Popular Brasileira que, somados, receberam 6.817 espectadores. Foram executadas 205 músicas em mais de 17 horas de apresentações com Paulinho da Viola & Família, Maria Rita, Zeca Baleiro, Sandra de Sá, Alceu Valença, Zélia Duncan & Paulinho Moska, Renato Teixeira & Yassir Chediak, Chico Cesar & Geraldo Azevedo, Lenine & Bruno Giorgi e Gal Costa, em Campos do Jordão.

SERVIÇO

Série Arte na Primavera — Campos: Florada Cultural

Abertura de ingressos até o fim desta semana, pelo link

Informações: (12) 3662.6000 ou pelo [email protected]

Site oficial

WORKSHOP

Local: Auditório Claudio Santoro

24/9, das 10h30 às 12h – “Oficina de Balé Clássico” com a São Paulo Companhia de Dança

Ministrado por Aline Campos, professora ensaiadora da SPCD

São 40 vagas disponíveis e as inscrições serão feitas pelo link: Link

*ESPETÁCULOS*

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO — Ingressos pela plataforma Sympla

Endereço: Avenida Doutor Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão

24/9 – São Paulo Companhia de Dança, às 19h (Livre)

9/10 – “O Pior de Mim”, com Maitê Proença, às 16h (12 anos)

15/10 – “A Última Sessão de Freud”, com Odilon Wagner e Claudio Fontana, às 19h (14 anos)

22/10 – “Elas Não Gostam de Apanhar”, com Eduardo Silva, Gabriela Duarte e Nilton Bicudo, às 19h (14 anos)

5/11 – Ivan Lins & Brasil Jazz Sinfônica, às 19h (Livre)

13/11 – Paula Lima e São Paulo Big Band, às 16h (Livre)

19 e 20/11 – Grupo Corpo, com o espetáculo “Gira”, às 19h e às 16h, respectivamente (14 anos)

26/11 – “A Lista”, com Lilia Cabral e Giulia Bertolli, às 19h (12 anos)

PARQUE CAPIVARI — Atração gratuita

Endereço: Rua Engenheiro Diogo José de Carvalho, 1291 – Campos do Jordão/SP

9/10 – Projeto “Siricutico”, com Paulo Tatit e Filipe Edmo, às 11h (Livre)

PARQUE DA LAGOINHA — Atração gratuita

Endereço: Avenida Pedro Paulo, 1455 – Campos do Jordão – SP

12/11 – “Roda de Viola”, com Yassir Chediak, às 16h (Livre)

