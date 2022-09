Sesc Guarulhos tem inscrições abertas para cursos de outubro

O Sesc Guarulhos está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos. As atividades abordam áreas diversas de conhecimento, e as inscrições podem ser feitas em inscrições.sescsp.org.br.

Atividades Online

Arte da Palavra | Poema-Canção: História e Teoria

Com Vitor Pirralho

O curso “Poema-canção: História e Teoria” apresenta uma proposta de reflexão sobre conceitos literários contidos em letras musicais.

Por meio de cinco videoaulas, ministradas pelo professor, poeta e rapper Vitor Pirralho, serão abordadas as técnicas literárias necessárias ao desenvolvimento de uma letra de música.

De 18 a 25 de outubro. Terça a sexta às 19h

16 anos

Grátis. Plataforma: Teams

Clube de leitura Mi Eco: Kramp

Com Desirée Helissa Casale, Julia Salazar Matos e Telma Franco Diniz

O clube de leitura Mi Eco reverbera as vozes femininas da América Latina, as mulheres que se apropriam da sua própria trama e constroem as suas próprias narrativas.

Em um encontro virtual as participantes discutem a obra escrita ou protagonizada por mulheres latinas e no segundo transforma as partes mais significativas em bordado, tomando para si a feitura do seu próprio percurso.

Neste encontro o livro tema da discussão é Kramp, da escritora chilena Maria José Ferrada.

Desiree Helissa há 10 anos trabalha com arte e educação, mediando e coordenando educativos em diversas instituições culturais de São Paulo. Sua pesquisa envolve bordado, palavra, identidade, ancestralidade, deslocamento e corpo. Integra os coletivos Filomena, Coletivo Feminista Helen Keller de mulheres com Deficiência e Yoga Para Todes Brasil. Produz o programa EntreTecer do Portal Fruta Preta. Atualmente, dá aulas de Yoga, está na coordenação educativa da ocupação Estamos Aqui e é educadora na Casa de Cultura do Parque.

Julia Salazar Matos é estudante de Letras (USP – Português/Espanhol) e uma das criadoras e mediadoras do clube Nuestra America, que se dedica à leitura de obras latino-americanas. Trabalhou com ensino em escolas e cursinhos populares, tradução, correção e revisão. Colaborou com a Revista Puñado #7 – publicação que traz traduções inéditas de autoras latino-americanas e caribenhas ao Brasil. Atualmente, trabalha com o 6° ano do ensino fundamental e mantém um perfil de divulgação literária, o Só Falo de Livro.

Telma Franco Diniz é doutora em Estudos da Tradução (USP/2018), quando trabalhou com a prática de letramento Pensar Alto em Grupo para mediar poesia com grupos de crianças do ensino fundamental. Atua principalmente com tradução de poesia e de literatura infantil. É editora da revista ‘Cadernos de Literatura em Tradução’ (USP), é preparadora de textos, e consultora literária do selo editorial Lexikos Bambini.

Dia 25 de outubro. Terça às 19h30

16 anos

Grátis. Plataforma: Teams

Atividades presenciais

O que é impressão 3D

Com Bruno Fiorelli

Neste curso serão abordados os passos iniciais para a impressão 3D. Sua origem, seus usos, técnicas, seu potencial transformador e o que é necessário para imprimir um objeto a partir de um modelo virtual.

O curso será ministrado por Bruno Fiorelli, educador do Espaço de Tecnologias e Artes.

De 1 de outubro a 10 de novembro. Quintas às 10h

12 anos

Grátis. Espaço de Tecnologias e Artes.

Formativa Sucata como brinquedo

Com Vicente Godinho, da Crialudis

Essa oficina formativa, direcionada a educadores, busca despertar um olhar lúdico para as possibilidades de utilização criativa dos objetos que descartamos cotidianamente, e facilitar a compreensão de como esses elementos podem enriquecer as brincadeiras e as explorações das crianças.

Em um dos encontros os participantes experimentarão esse processo de criação de um brinquedo de sucata.

Vicente Godinho – idealizador da Crialudis, um coletivo de arte educadores da cidade de São Paulo que desde 2015 pesquisa e desenvolve projetos e ações nas áreas da arte, cultura e educação para todas as idades. Mestrando em educação na UFSCar, pedagogo, arte-educador, contador de histórias, especialista em Educação Lúdica pelo ISE Vera Cruz, especialista em Cuidados Integrativos pela Unifesp. Atua na área da educação há e mais de 10 anos.

De 1 a 22 de outubro. Sábados às 14h

18 anos.

Grátis. Sala 2.

Pintura fotoluminescente: artes que brilham no escuro

Com Rogerio Hirata

Neste curso os participantes terão contato com o universo das tintas fluorescentes e fosforescentes a partir de exercícios de pintura e iluminação ultravioleta, ao mesmo tempo em que aprenderão sobre o fenômeno da fotoluminescência do ponto de vista científico, de forma simples e acessível.

Rogério Teiji Hirata é artista e educador, com formação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo.

Dedica-se profissionalmente à arte desde 2004, e em 2021 criou o primeiro Curso de Arte Fluorescente do Brasil, que explora de forma transdisciplinar o universo da fluorescência através da Ciência, da História e da Arte, proposta que também leva para crianças e adolescentes dos ensinos Infantil, Fundamental e Médio.

Ao longo dos anos participou de importantes festivais culturais e exposições, desenvolvendo junto a outros artistas e empresas centenas de instalações cenográficas e imersivas em todas as regiões do Brasil.

De 7 a 28 de outubro. Sextas às 19h

14 anos.

Grátis. Espaço de Tecnologias e Artes

Encontros com artesãs e artesãos de Guarulhos – produção artística e saúde mental

Com Cris Lopes e Projeto Tear

Em continuidade aos encontros com profissionais das artes manuais do município, e em comemoração ao Dia Internacional da Saúde Mental, celebrado anualmente em 10 de outubro, o Sesc Guarulhos convida a psicóloga sanitarista Cris Lopes e integrantes do Projeto Tear para uma roda de conversa sobre a relação entre as artes manuais e a saúde mental.

Dia 11 de outubro. Terça às 15h

14 anos.

Grátis. Auditório

O cinema na América Latina

Com Fernanda Campos

O curso aborda obras cinematográficas contemporâneas da América Latina, com ênfase em longa-metragens dirigidos por mulheres, abordando aspectos políticos e estéticos e a importância da visão feminina no cinema.

Fernanda Campos, formada em filosofia, com ênfase em filosofia do cinema, teve longa trajetória de aprendizado em cursos livres e oficinas de cinema, sendo as de maiores destaques o curso oferecido pelo coletivo Kinoférico de Guarulhos onde codirigiu o curta-metragem Dias de Glória. Aprofundou seus estudos em teorias através de cursos do Centro de Pesquisa e Formação e unidades do Sesc São Paulo. Faz parte da equipe de som do primeiro longa-metragem do cineasta guarulhense Rubens Mello. Em 2020 passou a integrar o Cineclube Incinerante, organizando também a 7ª Mostra Guarulhense de Cinema.

De 13 a 20 de outubro. Quartas às 19h

16 anos.

Grátis. Sala 3

Programação de jogos digitais – iniciante

Com Miguel Alonso

Curso de introdução a programação de jogos digitais. A partir de softwares gratuitos será abordada a lógica por trás dos games, da programação visual a linguagem orientada a objetos. Os encontros trarão as diversas fases de produção, focando em como usar um “motor de jogo” para trabalhar alguns clássicos dos fliperamas.

De 18 de outubro a 6 de dezembro. Terças às 16h

12 anos.

Grátis. Espaço de Tecnologias e Artes

Diagramação + encadernação = auto publicação!

Com Miguel Alonso e XTO

Muitas pessoas gostariam de publicar suas ideias em pequenas tiragens. E é possível fazer isso com um custo baixo, ao fazer a própria diagramação e encadernação de materiais.

Neste curso serão apresentadas ferramentas digitais para diagramação, e técnicas para encadernação de livros.

Com XTO e Miguel, educadores do Espaço de Tecnologias e Artes.

De 20 de outubro a 8 de dezembro. Quintas às 16h

16 anos.

Grátis. Espaço de Tecnologias e Artes

Vivência de aéreos com tecido

Com Maíra Campos da Cia Artinerant’s

Vivência prática, explorando o vocabulário e a pesquisa do tecido, um dos principais aparelhos de performances aéreas da linguagem circense, fortalecendo e estreitando os vínculos com a técnica, a realização de truques e movimentos. Serão trabalhados elementos como sustentação em suspensão, invertidas na horizontal, subidas e descidas, posturas fixas e dinâmicas.

Dia 22 de outubro. Sábado às 18h

16 anos.

Grátis. Praça de Convivência

Efeitos sangrentos de maquiagem de terror

Com Márcio Desideri

Neste curso será demonstrado como criar maquiagens para o halloween com materiais acessíveis e de grande impacto. No segundo dia os alunos irão praticar suas criações.

Os participantes só precisarão trazer pincel e removedor de maquiagem (lenço umedecido).

Marcio Desideri é mestre em artes visuais pelo instituto de Artes da Unesp, na linha de processos e procedimentos artísticos, com a linguagem da maquiagem. Também é mestre em maquiagem cinematográfica formado pela Cinema Makeup School em Los Angeles (EUA). Foi professor do curso de Maquiador Cênico do Senac por 3 anos consecutivos, e realiza palestras e workshops ao redor do Brasil. Realizou trabalhos para televisão, publicidade, eventos, Carnaval e teatro, com publicações internacionais e nacionais.

Dias 22 e 23 de outubro. Sábado e domingo às 12h

16 anos.

Grátis. Espaço de Tecnologias e Artes

Criação de objetos em papel machê bordado

Com Samir Zavitoski

Os participantes aprenderão as etapas do processo de execução da massa de papel machê, desde colocar o papel de molho, passando pela modelagem e secagem. Em seguida, desenvolveram estudos que culminarão na criação de peças e objetos autorais, utilizando técnicas para acabamento, que incluem pintura e bordado.

Samir Zavitoski é artista plástico, formado pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, e pesquisador de técnicas artesanais, desenvolve projetos e oficinas com a técnica milenar do papel machê, inserindo o bordado ao seu trabalho.

De 25 de outubro a 10 de novembro. Terças e quintas às 14h30

16 anos.

Grátis. Sala 6

O cinema guarulhense e o Cineclube Incinerante

Com Cineclube Incinerante

Neste curso presencial serão abordadas as relações de construção entre os coletivos e o desenvolvimento da cena audiovisual na cidade a partir da exibição de um apanhado de curtas-metragens das edições anteriores da Mostra Guarulhense de Cinema, visando trazer compreensão das etapas de produção cinematográfica na cena independente.

As aulas serão ministradas por diversos integrantes do Cineclube Incinerante.

De 27 de outubro a 3 de novembro. Quintas às 19h

16 anos.

Grátis. Sala 3

SESC GUARULHOS

Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, nº 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos – SP

Telefone: (11) 2475-5550

Horário de funcionamento

De terça a sexta, das 9h às 21h30. Sábados das 9h às 20h. Domingos e feriados das 9h às 18h.

Estacionamento

Capacidade limitada. Respeite sempre as vagas preferenciais.

Valores: R$ 5,50 a primeira hora e R$ 2 por hora adicional (Credencial Plena)

R$ 12 a primeira hora e R$ 3 por hora adicional (Outros)

Serviços disponíveis mediante agendamento

Central de Atendimento

Espaço de brincar

Exame dermatológico

Comedoria (Almoço – Cardápio disponível em: https://www.sescsp.org.br/cardapio-semanal-sesc-guarulhos-2/)