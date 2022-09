Dia Internacional do Idoso é celebrado em grande evento no Adamastor

Um público animado de mais de 700 pessoas da terceira idade participou nesta sexta-feira (30) da celebração do Dia Internacional do Idoso no Adamastor. O prefeito de Guarulhos, Guti, participou da abertura do evento, que contou com apresentações de grupos da terceira idade, como os usuários dos polos das Academias na Praça 60+, do Coral Vida Nova, do Eniac e dos dois Centros de Referência do Idoso (CCI).

“Estou muito feliz pela acolhida desta plateia e o carinho é recíproco. Hoje vocês são os astros e artistas que se apresentarão aqui. Criamos a Subsecretaria de Políticas para o Idoso para melhor atender vocês que contribuíram e ajudaram a construir a nossa cidade. A atividade física e os exercícios significam mais saúde, o envelhecimento saudável e possibilitam o convívio social e a interação social entre as pessoas. Conseguimos avançar com a implantação de 20 polos da Academia 60+ e estamos assumindo o compromisso de ampliar esse projeto para 25 polos no ano que vem”, afirmou Guti.

O chefe do Executivo destacou ainda algumas ações voltadas à pessoa idosa, como a implantação do Centro Dia do Idoso, em Cumbica, a ampliação e o ordenamento das vagas das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), a criação de novas unidades do Centro de Referência à Saúde do Idoso (Ceresi), entre outras.

A importância do Dia Internacional do Idoso foi lembrada pelo subsecretário de Políticas para o Idoso, Walid Shuqair. “Esta data, a ser comemorada neste sábado, 1º de outubro, lembra os direitos da pessoa idosa, mas também é um dia de reflexão sobre o que foi feito e sobre o que precisa ser realizado”, disse.

Já a secretário de Direitos Humanos, Alexandre Dentista, ressaltou a alegria da plateia. “O evento não seria tão brilhante sem a presença e a energia do público da melhor idade”, disse Alexandre, parabenizando a equipe organizadora da comemoração.

Por sua vez, o secretário-adjunto de Direitos Humanos, Martinho Risso, destacou o fato de o evento ser realizado após período de restrições sanitárias. “Fico feliz em ver o auditório lotado após a pandemia. No Brasil, 15% da população têm 60 anos ou mais, ou seja, cerca de 36 milhões de pessoas. Em Guarulhos, segundo o controle de registros de vacinação, há cerca de 190 mil, o que significa um pouco mais que as populações de dois municípios vizinhos, Santa Isabel e de Arujá, juntas. Nesta data de comemoração temos que mostrar que a expectativa de vida aumentou e que ninguém fica mais velho: fica-se mais sábio”, disse Risso.

A parceria entre as secretarias de Desenvolvimento e Assistência Social e de Direitos Humanos foi abordada pelo gestor da primeira, Fábio Cavalcante. “As duas pastas são coirmãs e estão sempre de mãos dadas para entregar políticas públicas para a população”, comentou.

O evento contou ainda com as presenças do subsecretário de Acessibilidade e Inclusão, Gilberto Penido, da subsecretária de Políticas da Diversidade, Ana Marques, de representantes do Legislativo municipal e da União dos Aposentados e Pensionistas de Guarulhos, além da miss e do mister Melhor Idade 2022, Márcia Germano de Camargo e Emílio Carascosa Filho, respectivamente.