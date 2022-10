Guti anuncia apoio a Tarcísio para governador e Bolsonaro para presidente

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito de Guarulhos, Guti, anuncia que apoiará o ex-ministro Tarcísio de Freitas para o Governo de São Paulo, além de reiterar seu voto em Jair Bolsonaro para presidente.

Ao lado de Tarcísio, com quem se encontrou nesta terça-feira, Guti defendeu o voto no republicano porque ele tem compromisso com Guarulhos, além de enfatizar que é “inadmissível” a eleição de alguém do PT.

Tarcísio reforçou que Guarulhos terá muito a ganhar com ele no Governo, já que deverá concluir o Trevo de Bonsucesso, o hospital da mulher e acelerar as obras para a chegada do Metrô à cidade. Também se comprometeu em levar a linha 13 Jade da CPTM até as regiões de Bonsucesso e Pimentas, passando pelo São João.