Diretores dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região apoiam Lula

No primeiro turno das eleições, os 23 dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região fizeram as suas opções pessoais, conforme a preferência de cada um. Agora, no segundo turno, os dirigentes posicionam-se contra o candidato Jair Bolsonaro.

Confira nota dos sindicatos na íntegra:

Bolsonaro afronta nossa própria história de quase 60 anos ao lado da democracia, emprego, paz e inclusão social, desde a fundação, em 30 de abril de 1963.

O Brasil precisa de emprego, renda, educação, saúde, união e paz. O candidato capaz de abraçar essa tarefa gigantesca é Luiz Inácio Lula da Silva.

O trabalhador da nossa base é livre pra escolher. Mas pedimos que escolha o melhor. Vale lembrar que nos governos Lula tivemos aumento salarial real todo ano, conquistamos direitos e ampliamos os ganhos de PLR – Participação nos Lucros e/ou Resultados.

Confiamos na democracia. Amamos o Brasil. Lula é um democrata e pacificador. É o melhor para a nossa Nação.

Guarulhos, 4 de outubro de 2022.

ASSINAM: Josinaldo José de Barros, Ricardo Pereira de Oliveira, José Carlos Santos, Roseli do Carmo Lima, Pedro Pereira da Silva, José Pereira dos Santos, Elenildo Queiroz Santos, Célio Ferreira Malta, Alex Lima, Daniel Rafael Galdino, Josete Machado Filho, Antonio Francisco da Silva, Jaciel Barbosa dos Santos, José João da Silva, Daniel Hermínio Estevam, Raquel de Jesus, José Pedro da Silva, Márcia de Aquino Lima, Daniel Araújo Fernandes, Eduardo Apóstolo Oliveira, José Barros da Silva, Lucas Ricardo Barros e Robson Amadeu Andrade.