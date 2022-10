Dia Mundial da Saúde tem extensa programação no Parque Fracalanza

Na próxima segunda-feira (10) é celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental e a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), convida os usuários dos serviços e seus familiares a participarem diversas atividades, oficinas, além de exposição dos trabalhos do projeto Tear (cujo foco é batalhar pela igualdade e o direito de acesso às oportunidades para as pessoas que estão em situação de sofrimento psíquico e/ou vulnerabilidade socioafetiva) no Parque Municipal Júlio Fracalanza, na rua Joaquim Miranda, s/nº, na Vila Augusta, das 8h às 14h.

Como estratégias de cuidado, a RAPS propõe ações de reabilitação psicossocial, entendidas como um conjunto de práticas que visam a promover o protagonismo para o exercício dos direitos de cidadania pelos usuários e seus familiares.

As iniciativas são articuladas em diversos campos, que incluem trabalho, educação, cultura e saúde, possibilitando novos projetos de vida com o resgate da singularidade, da subjetividade e do respeito à pessoa com sofrimento psíquico e transtornos mentais, em busca de uma maior qualidade de vida.

Essa celebração visa à integração entre os serviços e à ampliação dos espaços de convivência em defesa do cuidado humanizado e em liberdade às pessoas em sofrimento psíquico.

Programação

8h – Café da manhã

8h30 – Palestra com Roger Ribeiro, psicólogo especialista em dependência química com mais de 30 anos de experiência. Tema: Cidadania e Saúde Mental, busca destrinchar como o conceito de cidadania se formou na cultura ocidental desde a antiguidade clássica e expor a íntima relação com o tema, definindo o conceito de saúde mental desenvolvido a partir da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial.

9h30 – Banda musical composta por usuários, familiares e trabalhadores dos serviços da RAPS

10h – Lian Gong – Cristina Nobre Lima P. Viana: Centro de Atenção Psicossocial Bom Clima

10h30 – Banda musical e bingo (Centro de Atenção Psicossocial Osório)

Circuito com SPA mãos (UNG); Reflexologia podal e palmar (Reviva – Talita Souza); Oficina de bijuterias (Centro de Atenção Psicossocial Osório); Oficina Serigrafia e Exposição (projeto Tear); Oficina de Stencilart (Samuel – Centro de Atenção Psicossocial Recriar), Exposição do Centro de Atenção Psicossocial Bom Clima.