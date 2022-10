GCM prende duas mulheres por tráfico de entorpecentes no Marcos Freire

A Inspetoria de Patrulhamento com Cães da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu duas mulheres por tráfico de entorpecentes na noite de sexta-feira (7) no Conjunto Marcos Freire durante uma ronda preventiva. As acusadas foram surpreendidas pela presença da viatura na estrada do Sacramento e tentaram correr, dispensando uma sacola. Rapidamente os agentes as alcançaram e iniciaram a abordagem.

Na sacola foram encontradas 110 embalagens contendo cocaína e 120 com maconha, além de 1.337 reais em espécie, conforme perícia requisitada posteriormente pela autoridade de plantão no 4º Distrito Policial. Diante das evidências foi lavrado um boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes e as acusadas ficaram detidas.