‘Massa Estrela’ alegra o dia das crianças no Internacional Shopping

O mês mais animado para as crianças chegou e o Internacional Shopping não poderia deixar de entreter ainda mais seus clientes mirins. Pensando nisso, em parceria com a marca brasileira Estrela, que cada vez mais prioriza a produção sustentável, com muita cor e estímulo à criatividade, o Shopping cria “MassaEstrela”, espaço de 70 metros para a diversão das crianças.

Para aflorar a imaginação, crianças de 03 a 10 anos, podem explorar a criatividade e criarem brincadeiras com massinhas. Casas, comidinhas, brincadeiras, natureza e temas livres são exemplos que podem surgir nessa criação que os pequenos amam. Para deixar a brincadeira ainda mais animada, as crianças podem gastar a energia no Super Pote, um mega escorregador.

“Toda experiência que proporcionamos aos nossos clientes nessas datas especiais são desenvolvidas com muito carinho para atender a demanda do público que frequenta o Internacional Shopping. Pensamos em nosso cliente e no entretenimento que pode agregar ao passeio e às compras do consumidor. Temos certeza que esse espaço encantará as crianças e toda a família. Um momento de desconexão, onde a criança poderá despertar a criatividade”, explica Bruna Marcon, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

O espaço funciona do dia 05 ao dia 20 de outubro, de Segunda a Sábado, das 10h às 22h e aos Domingos e Feriados, das 14h às 20h. O evento é gratuito e para realizar a inscrição, basta entrar no aplicativo do Internacional Shopping, disponível para IOS e Google Store, e reservar seu horário. O período de duração da atração por criança, é de em média, 25 minutos.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Além disso, em parceria com a Aldeias Infantis SOS, o shopping cria uma ação chamada “Espaço SOS — Brincar Transforma”, em que durante todos os finais de semana de outubro, ficarão disponíveis para pais e filhos, um espaço com atividades lúdicas e educativas, como por exemplo: Jogo da memória, boliche, desenho e pintura. O espaço fica em frente à loja Multicoisas e funcionará até de 30 de outubro, sempre de quinta a domingo, das 10h às 20h. O acesso é gratuito.

Pensando em aumentar a interação entre a família, o Internacional Shopping recebe a exposição “Baú Encantado”, em que diversos brinquedos populares na década de 80, e que remetem saudade àqueles que vivenciaram as brincadeiras da época, estarão expostos. Entre as peças, estão clássicos como o “Genius”, um brinquedo que estimulava a memorização de cores e sons, exemplares da boneca Barbie, o boneco “Fofão”, o enigmático “Cubo Mágico”, além de uma variedade de outros brinquedos.

E para fechar o mês com as melhores programações, o empreendimento também realiza um Musical Infantil estrelando Frozen e Moana e um mega Aulão Kids ao ar livre, com dancinhas de tiktok e recreação infantil, com gincanas, brincadeiras e esportes.

Serviços:

“Massa Estrela”

Período: 05 de outubro a 20 de outubro de 2022

Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h, de domingos e feriados das 14h às 20h.

Local: Piso térreo, em frente à Sodie.

Classificação indicativa: 03 a 11 anos de idade.

