Guarulhos tem programação especial para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças está chegando e os Shoppings de Guarulhos já estão preparados para receber as famílias e oferecer muita diversão e alegria.

O Shopping Bonsucesso organizou uma agenda imperdível de atividades para a diversão de todas as crianças. Nos dias 12, 15 e 16 de outubro, a partir das 16h, a criançada poderá curtir gratuitamente peças infantis realizadas em frente à loja Kings Sneakers. Dia 12 será apresentado Alice no País das Maravilhas, dia 15 O Mágico de Oz e dia 16 Os Saltimbancos. As apresentações têm classificação Livre!

Além disso, durante todos os sábados (até 3 de dezembro) serão oferecidas aulas de ioiô gratuitas com o campeão brasileiro de manobras com ioiô, Robson Jr., o Robson Ioiô. As aulas acontecem das 14h às 16h, em frente à Quiver, basta trazer o seu ioiô.

Durante todo o mês de outubro as crianças também poderão aproveitar Acqua Ball, bola inflável gigante dentro de uma piscina que dá a sensação de andar sobre a água! Ninguém vai querer ficar fora dessa! A ação está localizada em frente a Caixa Econômica e o tempo de 10 minutos sai pelo valor de R$20. Acqua Ball é indicada para crianças a partir de dois anos. Os monitores acompanham todos os processos para garantir que os participantes aproveitem ao máximo a experiência em segurança.

Para completar o mês das crianças no Shopping Bonsucesso, as crianças podem aproveitar as atrações fixas, como a Neve Encantada, piscina de bolinha gigante que 30 minutos sai por R$25,00, o Parque Pikoki, um parque de diversões com vários brinquedos e jogos, o For Kids, quiosque de aluguel de carrinhos motorizados guiados por controle remoto, e o Circuito Cinemas, com grande programação durante toda a semana. De segunda a quinta todos pagam meia (R$12,00, exceto feriados, emenda de feriados e pré-estreias), às sextas-feiras o ingresso inteira sai por R$ 24,00 e R$12,00 a meia. Já aos sábados, domingos e feriado, a inteira sai por R$ 28,00 e a meia por R$ 14,00. Confira a programação completa aqui.

O Poli Shopping Guarulhos irá oferecer, durante todo o mês de outubro, um gigante pula-pula inflável para a alegria das crianças. A entrada é gratuita de segunda a sábado, das 11h às 17h, basta se inscrever no aplicativo Gen Shop (Android e Apple). O pula-pula está localizado no Piso 3.