Bom Prato de Guarulhos terá cardápio especial em comemoração ao Dia das Crianças

Para celebrar o Dia das Crianças, o Bom Prato de Guarulhos oferecerá um cardápio diferenciado recheado de comidas que a criançada adora no almoço da terça-feira (11). Todas as 69 unidades do programa participarão da iniciativa.

A unidade servirá bisteca ao molho Daniel como prato principal, batata Suíça assada como guarnição e, de sobremesa, trufa. Todos os pratos acompanharão arroz verde. O cardápio especial foi elaborado pela Coordenaria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan), departamento da Secretária de Desenvolvimento Social.

Inaugurada em janeiro de 2002, a unidade de Guarulhos já serviu quase nove milhões de refeições. O restaurante oferece diariamente 2,1 mil refeições, sendo 300 cafés da manhã, 1.600 almoços e 300 jantares. Somente em 2022, foram servidas 361.165 refeições.

O almoço é servido a partir das 10h30, preferencialmente para idosos, e a partir das 11h para o público em geral. Adultos pagam R$ 1,00 e crianças com até 6 anos têm a refeição gratuita.

Cardápio

Todas as refeições das 69 unidades fixas e das 27 unidades móveis do Programa Bom Prato são montadas por nutricionistas que avaliam a composição balanceada de nutrientes das refeições a partir de proteína, carne, vegetais e frutas.

As refeições do almoço e jantar contam com uma quantidade de 100g de proteína, 40g de salada, 250g de carboidrato e 150g de feijão. Para as opções de sobremesas há 90g de frutas e 20g de doce.