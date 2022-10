GCM de Guarulhos adquire 305 coletes à prova de bala

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recebeu 305 coletes à prova de balas para uso em patrulhamentos nas ruas da cidade nesta sexta-feira (28), data que coincide com a celebração do Dia do Servidor Público. Desses novos equipamentos de proteção individual, 50 serão entregues a novos funcionários, aprovados no concurso deste ano, que vão integrar a corporação após finalização do processo de admissão.

Os coletes são compostos por oito camadas de tecido aramida resinado com materiais poliméricos, o que os torna leves e flexíveis a fim de que se adaptem ao corpo e possibilitem maior mobilidade aos guardas. Resistentes e de alta proteção, os novos equipamentos suportam altas temperaturas e têm validade de seis anos.

A compra foi planejada para a troca antecipada dos coletes atuais. “Os guardas vão iniciar a semana com nova proteção e esse é um fator muito importante. Lembro-me de quando assumi o Executivo, que deparei com agentes que precisavam revezar os equipamentos, pois dos que tinham para vestir, boa parte já estavam vencidos e os colocavam em um grande risco”, ressaltou o prefeito Guti, que oficializou o início das entregas.

A aquisição faz parte de um planejamento voltado à melhoria dos materiais necessários à força policial, que já renovou fardamentos, viaturas, armamentos, munições e tecnologias de dados e comunicação. Um exemplo disso ocorreu no último dia 13, quando 726 guardas receberam novos kits do uniforme azul marinho, com camisas, calças, coturnos, bonés, cintos e camisetas com materiais reforçados. Em outubro de 2021, outros 230 coletes balísticos foram renovados por materiais de resistência maior do que o aço.

De acordo com o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, todas essas entregas são motivos de comemoração à cidade. Para ele, é muito simbólico que a entrega tenha coincidido com o Dia do Servidor Público, uma vez que Guarulhos tem sido exemplar na superação de desafios e na implantação de estratégias inteligentes para garantir o fomento das atividades da Guarda Municipal.

“Várias forças policiais do Brasil não conseguiram realizar tantas renovações como temos apresentado neste ano, devido aos desafios econômicos e falta de insumos que atingiram muitos municípios. Atravessamos muitos obstáculos, mas com planejamento conseguimos garantir que Guarulhos é cuidada por guardas muito bem equipados”, pontuou Pontes.

A equipe trabalha no momento na finalização de processos de compras e entregas de novos fuzis, munições para treinamento e atividades nas ruas, motocicletas e outros equipamentos de patrulhamento dos guardas. Além disso, recentemente aprovou um financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que aplicará R$ 49,98 milhões na execução de projetos para a modernização da GCM, a fim de reduzir a criminalidade com abordagens baseadas em evidências científicas.