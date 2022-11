Linhas da EMTU têm mudanças de itinerário em Guarulhos

A partir desta segunda-feira, 15 linhas gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) terão mudança de itinerário na região do Internacional Shopping Guarulhos. Todos os serviços ligam a cidade de Guarulhos à capital. O motivo da mudança no trajeto, por orientação da Prefeitura de Guarulhos, é devido a supressão da alça de acesso que liga a rua Engenheiro Camilo Olivetti com a avenida Carlos Ferreira Endres.



As linhas 011TRO, 011PR1 e 427TRO, com destino ao Metrô Armênia e Paraíso, no sentido São Paulo, realizarão o seguinte desvio: rota normal até a rua Doze de Outubro; segue por avenida Carlos Ferreira Endres, rua Cavadas, rua Barão do Rio Branco, rodovia Presidente Dutra BR-116, Divisa de município Guarulhos/São Paulo; e retoma o trajeto regular.



Já os serviços 093TRO, 094TRO, 095TRO, 096TRO, 100TRO, 248TRO, 249TRO, 250TRO, 253TRO, 443TRO, 573TRO e 584TRO, que têm o ponto final no Metrô Penha, Penha, Metrô Carrão e Metrô Brás, no sentido São Paulo, contam com a seguinte mudança: trajeto usual até rua Doze de Outubro; segue por avenida Carlos Ferreira Endres, avenida Guarulhos, Viaduto do Imigrante Nordestino, Divisa de município Guarulhos/São Paulo; e retoma o itinerário padrão.