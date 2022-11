Projeto de regularização fundiária e urbanização beneficiará 5 mil famílias do Pimentas

Um projeto realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos e o Governo do Estado irá promover nos próximos dois anos melhorias na urbanização no bairro do Pimentas que beneficiarão cerca de 5 mil famílias em vulnerabilidade social, o que representa 17,5 mil pessoas, sendo que, dessas famílias, 1,3 mil serão reassentadas, ou 4,5 mil pessoas.

Trata-se de uma reurbanização em uma área onde existe um conjunto da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) na região do Sítio São Francisco. Essas 1,3 mil famílias sairão de perto de um córrego afluente do rio Paraty-Mirim para um local mais bem estruturado no qual serão construídas 624 unidades habitacionais. O córrego será canalizado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), ação que engloba o processo de recuperação da área de preservação permanente (APP) da região.

“Garantir moradia digna para nossa população é uma das prioridades de nossa gestão. Graças ao bom relacionamento com o Estado vamos proporcionar essa revitalização em uma região que tanto precisa de novas moradias e de infraestrutura”, comentou o prefeito Guti.

A Prefeitura de Guarulhos promove atualmente um amplo processo de regularização fundiária no bairro e implantará um parque linear ao longo do córrego, além de desenvolver um projeto de arborização das vias do bairro e implementar áreas de lazer. Haverá ainda toda a estrutura urbanística para a população beneficiada, como redes de dados móveis, pavimentação e iluminação pública, e os moradores receberão o título de propriedade.

Por sua vez, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) será a responsável por prover o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto do local. As 5 mil ligações de água, fornecidas de forma totalmente gratuita por meio do programa Água Legal, servirão ainda para os moradores terem um comprovante de residência, o que antes da regularização fundiária não era possível. Os moradores pagarão a tarifa social de água da Sabesp, ou seja, R$ 20,42 para um consumo mínimo, contra R$ 65,44 da tarifa residencial normal aplicada em Guarulhos.

“Esta é mais uma importante iniciativa da administração municipal, que constantemente busca firmar parcerias com os governos estadual e federal com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população de Guarulhos”, afirmou o secretário municipal de Governo, Edmilson Americano.

Como consequência do reassentamento e da desocupação da área de preservação permanente da região, a Prefeitura prevê uma restauração em médio prazo da vegetação degradada e a recuperação do curso d´água do rio Paraty-Mirim, o que inclui as obras de tratamento de esgoto promovidas pela Sabesp em Guarulhos, espalhadas por toda a cidade.