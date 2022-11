Prefeitura abre dez UBS pelo programa Saúde Agora neste sábado

Neste sábado (19) a Prefeitura de Guarulhos abrirá dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atender a população para consultas, exames e vacinação pelo programa Saúde Agora, que prevê a abertura de uma ou mais unidades aos sábados em sistema de rodízio. As unidades são Vila Fátima, Cavadas, Rosa de França, Morros, Seródio, Santa Paula, Pimentas, Alvorada, Dinamarca e Nova Cidade, que estarão em funcionamento das 8h às 16h.

Serviços como consultas médicas e exames de Papanicolau são os únicos que devem ser agendados previamente, por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek) ou presencialmente. Já para fazer testes rápidos para detecção da covid-19, do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como para aferir pressão arterial e glicemia, curativos e dispensação de medicamentos, não é necessário agendar.

Vale lembrar que as unidades também irão vacinar adolescentes de 11 a 14 anos contra a meningocócica ACWY, e menores de 15 anos com uma das vacinas da caderneta de vacinação atrasadas, o que inclui crianças entre dois meses e menores de cinco anos, que devem estar com as doses contra a poliomielite (paralisia infantil) em dia.

Além disso, as UBS Vila Fátima, Rosa de França e Morros fazem parte dos 21 polos da Pfizer Baby para a vacinação contra a covid-19 de crianças de seis meses a dois anos de idade com comorbidades. Portanto, pais ou responsáveis podem aproveitar o dia para levar crianças dessa faixa etária para receber a primeira dose contra a doença. É necessário apresentar documento com foto e comprovante da comorbidade.

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Jardim Santa Bárbara

UBS Cavadas: rua Cavadas, 412, Vila São João

UBS Rosa de França: rua Wilson Souza, 48, Jardim Rosa de França

UBS Morros: rua Delmiro, 299, Jardim dos Afonsos

UBS Seródio: avenida Coqueiral, 111, Cidade Seródio

UBS Santa Paula: rua Maria Roza de Campos, 156, Jardim Santa Paula

UBS Pimentas: rua Jaboatão, 84, Pimentas

UBS Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800, Cidade Parque Alvorada

UBS Dinamarca: rua Araucária, 277, Vila Dinamarca

UBS Nova Cidade: rua Ângelo Roberto Orsomarso, 146, Jardim Nova Cidade