Caderno de Negócios do Condemat traz visibilidade para a região

Os 12 municípios do Condemat – Consórcio de Municípios do Alto Tietê ganharam uma importante vitrine para atrair novos investimentos. O Caderno de Negócios foi lançado nesta quarta-feira (30) durante evento realizado em Guarulhos. A cerimônia contou com a participação dos prefeitos da Região, autoridades, além de representantes de diversas entidades, empresários e convidados.

A publicação, que está em sua segunda edição, traz um retrato da área do Condemat, incluindo dados econômicos como o Produto Interno Bruto (PIB) da Região que soma mais de R$ 119 bilhões, respondendo por 5% de toda a riqueza produzida em São Paulo, assim como os números de exportação e importação, volume de empregos formais e um perfil das cidades membros do consórcio.

O presidente do Condemat e prefeito de Guarulhos, Guti, destaca a relevância do Caderno de Negócios para divulgar os municípios. “Esse é um mapa do tesouro de como chegar nas cidades e de que maneira investir em cada uma delas. Precisamos pensar estrategicamente como Região e bloco. A melhor política pública que existe é gerar empregos. Para isso, é preciso ser um facilitador de agendas positivas para que os industriais, investidores e comerciantes tenham vontade de investir, gerar emprego, renda e pagar impostos para que as cidades se desenvolvam”, destacou.

Um dos destaques do lançamento foi a palestra “Cenário econômico global e nacional: impactos e perspectivas para a Região em 2023” do doutor em economia e professor associado da Fundação Dom Cabral, Carlos Braga. “A Região tem uma diversidade tremenda e isso certamente ajuda a enfrentar os choques externos. O Condemat tem um instrumento muito útil no contexto do seu caderno com informações sobre a Região. Isso certamente posiciona os municípios de uma forma favorável em termos da competitividade para atrair empresas, pessoas e apoiar o desenvolvimento das cidades”, analisou o economista.

A publicação teve importantes parceiros como a multinacional Suzano, Sicredi, EDP, CMP Business Solutions, CIEE e Sincomércio, além do apoio de Murc, Senac e Caixa. A diretora de negócios do Sicredi Progresso PR/SP Carina Vargas, destacou a relevância do Caderno de Negócios. “Não temos dúvidas sobre como essa Região é promissora. O lançamento deste Caderno de Negócios traz muito além de indicadores econômicos, mostra o potencial e a representatividade das cidades”, afirmou.

Para a diretora de distribuição da EDP São Paulo, Cristiane da Costa Fernandes, os consórcios são essenciais para o desenvolvimento regional. “O Condemat tem um histórico de ações pragmáticas e de resultados que fazem com que seja reconhecido como consórcio de referência no cenário nacional”, avaliou.

O deputado estadual Jorge Wilson parabenizou a iniciativa do Condemat. “O lançamento do Caderno de Negócios é muito importante, chega em um momento oportuno e dá visibilidade aos municípios. A publicação pode ser acessada pelos investidores interessados em fazer investimentos que gerem economia, renda e empregabilidade”, disse.

O lançamento do Caderno de Negócios contou com a presença dos prefeitos de Arujá, Luiz Antonio de Camargo; Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Junior; Guararema, José Luiz Eroles Freire; Mogi das Cruzes, Caio Cunha; Salesópolis, Vanderlon Gomes; Santa Isabel, Carlos Augusto Chinchilla e Suzano, Rodrigo Ashiuchi; dos vice-prefeitos de Biritiba Mirim, Adriana Rufo; Ferraz de Vasconcelos, Daniel Balke; Guararema, Odvane da Silva Rodrigues; Poá, Geraldo Rodrigues e Santa Branca, Helcio Castello.

O Caderno de Negócios pode ser acessado no site do consórcio (www.condemat.sp.gov.br).

Prefeitos destacam importância do Caderno de Negócios

O potencial das cidades é o grande atrativo do Caderno de Negócios do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento de Municípios do Alto Tietê. Os prefeitos acompanharam o lançamento e destacaram os impactos positivos que a publicação terá para atrair investidores e divulgar os atrativos.

O vice-presidente do CONDEMAT, o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes, afirmou que a publicação vai ajudar a impulsionar o turismo. “Acredito que a cidade será muito beneficiada com um caderno mostrando a importância de Salesópolis no Alto Tietê e no Estado quando o assunto é a proteção dos mananciais e a água”, disse.

O prefeito de Arujá, Luiz Antonio de Camargo afirmou que o Condemat é importante para um crescimento conjunto da Região. “O caderno vem ao encontro da necessidade de imprimir mais desenvolvimento, emprego e renda para a Região”, avaliou.

Para o prefeito de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Junior, o Condemat percorreu um importante caminho. “Participei da AMAT (Associação dos Municípios do Alto Tietê) e agora vejam o nível de consórcio que temos hoje. Gostaria de parabenizar o prefeito Guti em nome de todos os presidentes que já passaram pelo consórcio”, afirmou.

De acordo com o prefeito de Guararema, José Luiz Eroles Freire, o consórcio representa mais força e voz para a Região. “Quando vamos juntos, vamos mais rápido e muito mais na frente. Quando vamos negociar com o governo estadual ou federal, temos mais espaço, pois juntos representamos mais de 3 milhões de pessoas”, destacou.

Segundo o prefeito de Mogi, Caio Cunha, o Caderno de Negócios é um excelente cartão de visitas para a Região. “Sua importância é tão significativa por ter tantas informações das nossas cidades, da economia e de nosso potencial em uma única publicação”, analisou.

O prefeito de Santa Isabel, Carlos Augusto Chinchilla, informou que a publicação vai ajudar na divulgação da Região. “O Alto Tietê é a bola da vez. Para nossa cidade essa publicação será um instrumento para mostrar nosso potencial”, reforçou.

Para o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a Região tem localização privilegiada. “Esse caderno vai trazer muitas possibilidades de investimento de indústrias, comércios, turismo, mas, especialmente de parcerias”, avaliou.