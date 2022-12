GCM protege vítima de violência doméstica após ex-marido invadir residência

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos atendeu uma vítima de violência doméstica nesta terça-feira (29) após o ex-marido invadir sua residência no bairro Jardim Ayrosa, em São Paulo, e descumprir a medida protetiva que determina seu afastamento da mulher. Nervosa, ela informou que o homem a ameaçou com gritos, quebrou móveis e utensílios domésticos.



A vítima é assistida pelo programa Guardiã Maria da Penha, da GCM da capital paulista, e acionou o telefone 153 para pedir socorro. A ligação caiu na Central da GCM de Guarulhos devido à proximidade geográfica e a equipe dirigiu-se rapidamente ao endereço.



O agressor conseguiu sair pelos fundos da residência e correr pelas vielas de uma comunidade próxima. Em conjunto, as guardas civis guarulhense e paulista percorreram o bairro para localizar o agressor, sem êxito.



Em casa, a mulher foi protegida durante toda a busca pelo agressor, acolhida e tranquilizada pelos agentes, que são capacitados em métodos de escuta ativa para lidar com momentos de fragilidade de vítimas de violência. Ela ficou sob os cuidados da GCM paulista, que deu continuidade aos procedimentos das medidas protetivas e às ações cabíveis ao descumprimento de decisões judiciais.



A GCM esclarece que é de comum acordo entre as guardas dos municípios de Guarulhos e São Paulo o apoio no atendimento a ocorrências entre territórios quando for necessária celeridade para a resolução da denúncia e a proteção da vítima. Essa convenção não fere a jurisdição das corporações e é alinhada constantemente nos cursos e treinamentos das equipes.

- PUBLICIDADE -