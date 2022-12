‘Ira!’ é destaque da programação de dezembro do Sesc Guarulhos

Nasi e Edgard Scandurra apresentam o show Ira! Folk, que traz clássicos da banda executados de forma acústica ao Sesc Guarulhos. Um show intimista do duo, que acaba de completar 40 anos de trajetória. Hits como Flores em Você, Tolices, Dias de Luta, Envelheço na Cidade, Mudança de Comportamento, Núcleo base, e O Girassol, entre outros, estão presentes no repertório.

As apresentações ocorrerão nos dias 17 e 18 de dezembro, sendo sábado às 20h e domingo às 18h.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira); R$ 20 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 12,00 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes) e podem ser adquiridos em sescsp.org.br a partir do dia 6 de dezembro e nas bilheterias das unidades a partir do dia 7.

Confira a programação completa do mês de dezembro:

Carlinhos do Cavaco

Roda de Bambas

O cantor, compositor e instrumentista paulistano Carlinhos do Cavaco apresenta grandes sucessos do samba, explorando os diferentes ritmos do gênero, com sambas de diferentes épocas e estilos, como Maxixes, Partido Alto, Samba Enredo, Samba de Bumbo, Samba Canção e o Samba Exaltação.

Dia 2 de dezembro. Sexta às 19h.

Livre

Praça de Convivência. Grátis. Sem retirada de ingressos.

A Bruxinha

Cia Truks

A Bruxinha faz ao público um convite à imaginação e ao desenvolvimento da criatividade. Ela transforma almofadas em dragões, um balde e uma vassoura em um príncipe, dá vida a sapatos que dançam um divertido tango, até que um monstro muito desajeitado deseja testar a sua varinha de condão.

Baseado na personagem da autora e ilustradora Eva Furnari.

Dia 3 de dezembro. Sábado às 16h.

Livre

Praça de Convivência. Grátis. Sem retirada de ingressos.

Lampejos: Uma degustação visual

Cisne Negro Cia de Dança

Usando a linguagem da dança contemporânea e Butoh, Andressa Miyazato construiu cenas que brincam com a ideia de temporalidade e com o conceito de linearidade do tempo: Não somos nós que nos movemos cronologicamente como um ponto rígido no espaço-tempo, mas sim muitas temporalidades passam por nós, deixando traços que se manifestam na forma como nos comunicamos com o mundo – sob a forma de dança.

Dias 3 e 4 de dezembro. Sábado às 20h. Domingo às 18h.

10 anos

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 12,00 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos à venda em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades.

Expedição Pacífico

Cia Truks

Na Grande Ilha de Lixo do Pacífico é que vão parar toda a sorte de detritos e rejeitos da nossa humanidade.

Conduzindo uma carroça de lixo repleta de descartes vemos nas figuras de dois “carroceiros”, gente tão simples e humilde, o ser humano marginalizado pela sociedade, tratado à deriva pelos asfaltos, tal como o lixo que navega pelo oceano.

Dia 4 de dezembro. Domingo às 16h.

Livre

Praça de Convivência. Grátis. Sem retirada de ingressos.

O Senhor dos Sonhos

Cia Truks

O Senhor dos Sonhos conta a história de Lucas, um velho e bem-sucedido escritor, que relembra os tempos de sua infância, quando era um menino criativo, engraçado, simpático e sonhador. O espetáculo discute, mesclando momentos divertidos com outros de delicada e leve poesia, o conflito em que vivem as crianças, ao terem de se equilibrar, como que sobre uma corda bamba, entre a fantasia e a realidade.

Dia 10 de dezembro. Sábado às 16h.

Livre

Praça de Convivência. Grátis. Sem retirada de ingressos.

Lo Borges

50 anos de música + Chama Viva

Show de comemoração de 50 anos de carreira do músico, no qual Lo Borges interpreta sucessos do Clube da Esquina, como “Tudo que Você Podia Ser”, “O Trem Azul”, “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” e “Paisagem da Janela”, entre outros, e apresenta o disco “Chama Viva”, seu trabalho mais recente, lançado em 2022.

Dias 10 e 11 de dezembro. Sábado às 20h. Domingo às 18h.

Livre

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 12,00 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos à venda em sescsp.org.br a partir do dia 29 de novembro e nas bilheterias das unidades a partir do dia 30.

Cabaré das Palhaças

Teatro da Mafalda

Espetáculo que retrata diferentes estilos de palhaçaria feminina e sua diversidade de temas.

Dia 11 de dezembro. Domingo às 16h.

Livre

Praça de Convivência. Grátis. Sem retirada de ingressos.

RAPadura XC

Universo do Canto Falado

O rapper RAPadura Xique Chico apresenta o show do disco indicado ao Grammy Latino 2020, Universo do Canto Falado. Um espetáculo que mistura o rap com a viola, o aboio com o trap e o xaxado com o rock.

Dia 16 de dezembro. Sexta às 20h.

Livre

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 12,00 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos à venda em sescsp.org.br a partir do dia 6 de dezembro e nas bilheterias das unidades a partir do dia 7.

Zoo-Ilógico

Cia Truks

Dois amigos resolvem fazer um piquenique, mas ao encontrarem as portas do parque fechadas, não se intimidarão em criar, com muita criatividade e um certo non-sense, o seu zoológico particular, em que bichos serão feitos de pratos, panos, garrafas, talheres e tudo o mais que estiver ao alcance de suas mãos. Estará criado o Zôo-ilógico, possível na imaginação de todos. E aberto, sempre!

Dia 17 de dezembro. Sábado às 16h.

Livre

Praça de Convivência. Grátis. Sem retirada de ingressos.

Gerinfonsa: O mini circo ambulante

Cia Singular

Um pequeno carrinho se mistura ao cenário urbano em meio a outros carrinhos de comercio ambulante. Porém seu produto é a arte circense, como números de mágica, ventriloquismo e malabarismo.

Dia 18 de dezembro. Domingo às 16h.

Livre

Praça de Convivência. Grátis. Sem retirada de ingressos.

SESC GUARULHOS

Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, nº 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos – SP

Telefone: (11) 2475-5550

Horário de funcionamento

De terça a sexta, das 9h às 21h30. Sábados das 9h às 20h. Domingos e feriados das 9h às 18h.

Com o aumento significativo no número de casos de Covid-19 no Estado de São Paulo, o Sesc São Paulo retomou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial durante a permanência nos espaços fechados das unidades.

Estacionamento

Capacidade limitada. Respeite sempre as vagas preferenciais.

Valores: R$ 5,50 a primeira hora e R$ 2 por hora adicional (Credencial Plena) R$ 12 a primeira hora e R$ 3 por hora adicional (Outros)

Serviços disponíveis mediante agendamento

Central de Atendimento

Espaço de brincar

Exame dermatológico

Comedoria (Almoço – Cardápio disponível em: https://www.sescsp.org.br/cardapio-semanal-sesc-guarulhos-2/)

