Guarulhos recebe a doação de 650 cestas básicas de Taiwan

O prefeito Guti recebeu nesta terça-feira (29), ao lado da presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Elen Farias, a doação de 650 cestas básicas para Guarulhos do Escritório Econômico de Taiwan por meio do programa Taiwan Can Help (Taiwan pode ajudar).



“Essa doação fará a diferença para muita gente aqui no nosso município. Nós temos que batalhar sempre com grandes parcerias para poder ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social”, afirmou o chefe do Executivo durante a cerimônia, que reuniu representantes do escritório econômico em São Paulo, como o diretor-superintendente, Luís Kuang Jong Fong, o diretor Inácio Chen e a secretária Roseli Bomtempo.



Fundo Social de Solidariedade



Todas as doações feitas ao Fundo Social de Solidariedade são destinadas à população em situação de vulnerabilidade social de Guarulhos. O órgão recebe roupas, calçados, cobertores, kits de higiene e alimentos não perecíveis.



Após o recebimento da doação as equipes realizam a triagem dos itens para destiná-los da forma mais equalitária possível.



Para realizar uma doação basta procurar o Fundo Social, na alameda Tutoia, 534, Gopoúva. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Para mais informações entre em contato pelos telefones 2472-5176, 2472- 5177 ou 2472-5178.

