Prefeitura abre 50 vagas para o curso de serviços em bares e restaurantes

A Prefeitura de Guarulhos receberá até este domingo (4) as inscrições para as 50 vagas no curso Serviços para Bares e Restaurantes, oferecido gratuitamente pela administração pública em parceria com a Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel) e ministrado pela BaresSP. Os interessados devem acessar o link bit.ly/CursoAbraselGRU e preencher o formulário.

As aulas acontecerão de segunda-feira (5) a quarta-feira (7) da próxima semana, das 9h às 20h, no Adamastor, totalizando 30 horas de curso. Para participar é necessário ter 18 anos ou mais.

“A rede de bares, restaurantes e hotéis da nossa cidade vem crescendo muito e por isso profissionais como esses são sempre requisitados. Então o ideal é que sejam sempre qualificados e requalificados para oferecer o melhor serviço possível ao cliente”, afirmou o diretor do Departamento de Turismo de Guarulhos, Ricardo Balcone.

O conteúdo programático abordará aspectos sociocomportamentais em hospitalidade, serviço de sala e bar, drinks, mercado de trabalho, serviço de bebidas, tipologia e preparo de coquetéis.