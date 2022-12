Prefeitura reinaugura Ciet Vila Augusta no dia 7 com diversas oportunidades de emprego

Na próxima quarta-feira (7) a Prefeitura de Guarulhos irá reinaugurar o Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (Ciet) Vila Augusta, uma das unidades da agência pública de empregos da cidade. No equipamento, instalado na avenida Antônio Iervolino, 225, a população poderá se cadastrar para buscar uma recolocação no mercado de trabalho, além de obter ajuda na solicitação da Carteira de Trabalho digital e do auxílio-desemprego.

Junto com a reabertura do espaço acontecerá o Dia do Emprego, das 8h às 12h, com 85 vagas disponíveis para a população. Os interessados em concorrer às oportunidades, listadas abaixo, devem procurar o local munidos de RG, CPF, comprovante de residência, Carteira de Trabalho (física ou digital) e currículo atualizado. Todas as vagas disponíveis na data exigem experiência comprovada e nível fundamental, médio ou superior de escolaridade.

As vagas

Analista contábil

Analista de cadastro

Analista de compras

Analista de PCP

Analista de pesquisa e desenvolvimento

Analista fiscal

Assistente comercial de transporte

Assistente de compras

Assistente de departamento pessoal

Assistente de qualidade

Assistente fiscal

Auxiliar administrativo

Auxiliar de expedição

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de produção

Auxiliar logístico

Carga e descarga

Controlador de acesso

Estagiário de contabilidade

Estágio em telemarketing

Mecânico de manutenção

Motorista categoria D

Oficial ferramenteiro

Operador de centro de usinagem

Operador de injetora

Operador de reator

Preparador de máquina

Preparador de máquina CNC

Projetista de móveis planejados

Recepcionista

Separador de carga

Soldador

Supervisor de qualidade

Técnico de manutenção

Técnico de segurança

Técnico de segurança do trabalho

Terapeuta ocupacional

Vendedor interno