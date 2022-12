Mais de 4 mil pessoas foram vítimas de roubo ou furto de veículos neste ano

Nos dez meses do ano, foram registrados, ao todo, 4.071 roubos e furtos de veículos em Guarulhos. Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), de janeiro a outubro 2.364 furtos foram registrados e 1.437 roubos.

Outubro foi o mês com mais furtos contabilizados, com 310. Um aumento de 17,4% em relação a setembro, quando 270 foram registrados. Já em relação ao roubo de veículos, houve um aumento de 20%, passando de 130 para 156.

Estupros também apresentaram aumento de um mês para o outro subindo 12,5%, passando de oito para nove ocorrências. Já o estupro de vulneráveis passou de 26 em setembro para 25 em outubro.

Na Região Metropolitana de São Paulo, de acordo com os dados, os roubos de veículos diminuíram 4% de janeiro a outubro, variando de 11.761 para 11.296 casos, este número foi o menor da série histórica, iniciada em 2001. Já no mês, o indicador cresceu de 1.137 para 1.478, aumento de 30%. Os índices de furtos em geral e furtos de veículos cresceram 22,5% e 8,6% em outubro. Passaram de 5.914 para 7.247 e 2.050 para 2.227 ocorrências, respectivamente.

A RMSP reduziu, ainda, os latrocínios em 30,8% nos dez meses de 2022 em comparação com o mesmo período de 2019. Foram 12 casos a menos, passando de 39 registros para 27. É o menor patamar dos últimos 21 anos. Em 2001 foram registrados nesse período 110 casos, uma redução de 75%. No mês de outubro as cidades da região registraram apenas um caso, em 2019 foram cinco.

Os roubos em geral caíram 0,4%, passando de 4.921 para 4.903 ocorrências em outubro. O mesmo indicador também apresentou queda no comparativo do acumulado do ano, de janeiro a outubro, com queda de 6,7%, reduzindo de 49.483 para 46.154 casos. Este número foi o menor da série histórica, sem considerar os anos de 2020 e 2021, afetados pela pandemia.