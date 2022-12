Guarulhos registrou 13 mortes no trânsito em outubro

No último mês, Guarulhos registrou 13 mortes por acidente de trânsito, uma redução de 18,75% em relação a setembro, quando 16 óbitos foram contabilizados, segundo dados divulgados pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP).

Em outubro, pedestres foram as principais vítimas, com aumento de 40%, passando de cinco em setembro para sete mortes neste mês. Motocicletas aparecem em segundo lugar, com um aumento de 50%, passando de oito para quatro.

Colisões foram os principais tipos de acidente com vítimas fatais no último mês. Apesar disso, apresentou uma redução de 16,6%, passando de seis em setembro para sete mortes em outubro. Choques seguiram com a mesma quantidade, com um registro em cada mês.

Homens são as principais mortes, com 53,85%, enquanto mulheres são 23,8% delas. No mês Guarulhos registrou maior quantidade de óbitos de pessoas com idade entre 25 e 29 anos.

Vias municipais seguem sendo as principais vias de acidentes fatais, representando 62,07% deles, enquanto rodovias são 27,59%.