Programa Menina dos Olhos atende mais de 7 mil alunos somente neste ano

Nesta quinta-feira (1º) 103 estudantes da rede municipal de ensino receberam atendimento do programa Menina dos Olhos no consultório móvel Expresso da Visão, no polo CEU Continental. Somente neste ano no polo Sebastião Luiz foram realizadas 1.444 consultas, como também 2.693 no polo Ofélia Echeverri e 2.895 no polo CEU Continental, totalizando 7.032 atendimentos a alunos.

A ação conjunta entre as Secretarias da Saúde e da Educação oferece, de forma gratuita, consultas e avaliações oftalmológicas, óculos e encaminhamento à rede básica de saúde para a realização de exames específicos, conforme a necessidade dos educandos, e prossegue até quarta-feira (7) no local.

“Com a identificação dos casos, o programa Menina dos Olhos ajuda no combate à evasão escolar dos nossos alunos, diminui as dificuldades na aprendizagem, além de melhorar a qualidade de vida”, destacou o prefeito Guti, que esteve presente no CEU Continental nesta quinta-feira. Desde o início da atual gestão o programa passou a contemplar todas as faixas etárias dos alunos da rede municipal de ensino.

Menina dos Olhos

O programa, instituído pela lei municipal 6.585, de 19 de novembro de 2009, é uma ação gratuita que tem como o objetivo identificar, prevenir e proporcionar assistência à saúde visual para os alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos.

Os alunos do 4º e do 5º ano das escolas do polo Adamastor estão sendo atendidos no CEU Continental, mas em fevereiro de 2023 os atendimentos retornam para os demais educandos no polo Adamastor.