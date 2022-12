Prefeitura viabiliza transporte gratuito para afegãos até projeto de acolhimento em Morungaba

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos e da empresa AS Xavier Turismo, disponibilizou de forma gratuita um ônibus e a logística necessária para o transporte de dez famílias afegãs, somando 56 pessoas, até a cidade de Morungaba, interior de São Paulo, nesta quinta-feira (1º).

Nesse município as pessoas foram acolhidas pelo Vila Minha Pátria, programa de interiorização para refugiados desenvolvido pela Missões Nacionais, agência missionária da Convenção Batista Brasileira, em parceria com o Ministério da Cidadania e com o Alto-Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur), a Força Aérea Brasileira (FAB) e outras instituições. A viagem durou cerca de cinco horas.

A ação humanitária busca oferecer uma solução ao grupo que, provisoriamente, permaneceu nas dependências do aeroporto internacional de Guarulhos. De acordo com o Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Imigrante da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, 6,3 mil vistos humanitários foram concedidos pelo governo federal desde janeiro deste ano, com mais de 3 mil desembarques em Guarulhos e média de 30 refugiados que chegam diariamente à cidade.



As tratativas para viabilizar o traslado dos refugiados foram conduzidas pelo secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri, juntamente com Luiz Carlos Amorim e Marcelo Golla, secretário-adjunto e diretor de Transportes da STMU, respectivamente.