Acolhimento institucional masculino promove atividade lúdica para resgatar autoestima

Três homens assistidos pelo Serviço de Acolhimento Institucional Masculino Centro iniciaram nesta quinta-feira (1º) a confecção de um quebra-cabeças com figuras de animais. A atividade é direcionada aos acolhidos com deficiência intelectual de modo a contribuir para a melhoria da autoestima, a redução de fatores estressores, a minimização da ansiedade e da angústia, que são presentes no cotidiano dos acolhidos.

A intenção é trabalhar o desenvolvimento da expressão de sentimentos de interação, a comunicação verbal e não verbal, o estímulo à convivência em grupo, além do exercício das funções psíquicas, cognitivas e motoras dos participantes.

A ação foi dividida em duas partes e a facilitadora, a psicóloga da unidade, Patrícia Fabiana, primeiro estimulou os participantes a falarem os animais de sua preferência e o que eles representam para cada um com um breve relato e, em seguida, foram disponibilizadas as figuras para pintura livre. Na continuidade da atividade, que acontecerá dentro de alguns dias, será a vez do corte das figuras e a montagem dos quebra-cabeças de forma individual e depois coletiva.

“Os resultados alcançados foram satisfatórios, já que os acolhidos participaram ativamente e se envolveram nas atividades, demonstrando satisfação e uma boa interação tanto com os conviventes quanto com a equipe do Serviço de Acolhimento”, afirmou Patrícia.