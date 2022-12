GCM prende três pessoas por tráfico de entorpecentes em duas ocorrências

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu três pessoas nesta segunda-feira (19) em duas ocorrências por tráfico de entorpecentes durante o patrulhamento de rotina

Inicialmente, agentes do Patrulhamento com Cães (Canil) identificaram dois elementos na viela José Alexandre de Omena, na Vila Maricy, com 124 embalagens de contendo maconha, além de R$ 116 em dinheiro. As partes foram apresentadas no 6º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão, após constatação por laudo pericial, ratificou a prisão em flagrante e elaborou boletim de ocorrência para tráfico de entorpecentes.

Em seguida, por volta de 23h do mesmo dia, agentes do Patrulhamento Tático Romu da GCM flagraram outro indivíduo na rua Maria Antonieta, no Jardim Irene, portanto uma sacola contendo substâncias, que aparentavam ser cocaína e maconha, além de R$ 260 reais em dinheiro. No 1º Distrito Policial, confirmou-se que tratava-se de foragido da Justiça. Após laudo pericial, que positivou para 342 embalagens contendo cocaína e outras 192 com maconha, foi lavrado boletim de ocorrência para tráfico de entorpecentes e captura de foragido. Todos os detidos pelos agentes da GCM ficaram à disposição da Justiça.