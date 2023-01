GCM de Guarulhos prende membros da quadrilha do pix

Quatro pessoas foram presas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos nesta terça-feira (10) ao tentarem sacar dinheiro proveniente de “golpes do pix” em uma agência do Banco do Brasil da avenida Paulo Faccini, no Centro, após uma denúncia. Eles chegaram em um carro, no qual um adulto e uma adolescente aguardavam, e os demais foram até os caixas eletrônicos com sete cartões em nome de outras pessoas.

Os suspeitos foram apresentados no 1º Distrito Policial com 2,4 mil reais em espécie, quatro celulares e uma máquina de cartão de crédito que estavam no veículo. Uma vítima da quadrilha foi identificada e relatou ter repassado 20 mil reais aos suspeitos por meio de transações bancárias. Ela recuperou 10 mil reais do valor.

No “golpe do pix” os criminosos se passam por atendentes bancários e induzem as vítimas a criar uma chave pix por meio de um cadastro falso. Depois de gerado o código é pedido uma transferência de dinheiro sob o pretexto de testar a funcionalidade. No entanto, a transação é recebida pelo golpista.

Diante das evidências, a autoridade policial lavrou um boletim de ocorrência para os quatro detidos por estelionato e associação criminosa. Os três homens também responderão à Justiça por corrupção de menor devido à participação da adolescente, que também foi relacionada à quadrilha e encaminhada imediatamente à Vara da Infância e da Juventude. Um dos adultos já cumpria pena por tráfico internacional de drogas e utilizava uma tornozeleira eletrônica.

O veículo, os celulares e a máquina de cartão foram apreendidos. O caso seguirá em investigação para identificar se há outras ações criminosas da quadrilha e encontrar demais pessoas lesadas pelo golpe.