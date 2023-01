Campeonato de Futebol Metalúrgico retorna neste domingo

Recomeça domingo, dia 15, o 26º Campeonato de Futebol do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. Os jogos acontecem no novo campo do Clube do Sindicato, no Parque Primavera.

O vice Ricardo de Oliveira é coordenador do Departamento de Esportes do Sindicato. Ele diz: “Os jogos são abertos ao público e a entrada é gratuita. Valorize o esporte amador”.

Partidas – Serão três jogos. O primeiro, entre Cummins e Lepe, às 9 horas; às 11 horas, jogam Dyna e U-shin; e às 13 horas, Aludyne e Italbronze. Os jogos fazem parte da segunda rodada da primeira fase, que vai até 12 de março.

Tradição – Prestes a completar 60 anos em 30 de abril, o Sindicato tem entre suas marcas o apoio ao esporte. Presidente Josinaldo José de Barros (Cabeça) afirma: “Nosso Campeonato é muito bom, com excelente qualidade técnica. O esporte une ainda mais a categoria”.