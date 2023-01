Prefeitura e Metrô discutem projeto arquitetônico da estação Itapegica da linha 19-Celeste

A Prefeitura de Guarulhos, representada pelo secretário de Governo, Edmilson Americano, esteve na sede da Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo na tarde desta quinta-feira (12) para uma reunião com técnicos da empresa sobre a implantação da linha 19-Celeste no município. Durante o encontro a equipe do Metrô apresentou o projeto arquitetônico da futura estação Itapegica, além do primeiro esboço do paisagismo para o entorno do local.

“Estamos em sintonia com o Metrô nessa importante obra de mobilidade urbana. Os projetos estão avançando de maneira satisfatória para entregarmos essa melhoria aos guarulhenses”, afirmou Americano.

Em setembro deste ano o Metrô iniciou a sondagem para as obras da linha 19-Celeste na avenida Paulo Faccini. Ao todo serão cinco estações subterrâneas na cidade: Itapegica, Dutra, Vila Augusta, Guarulhos e Bosque Maia, que conectarão o município à estação Anhangabaú, da linha 3-Vermelha, na Capital.

Já a linha 2-Verde, também de acordo com o projeto do Metrô, deve ligar a estação na Ponte Grande à Vila Madalena, além de uma conexão com uma estação na Dutra.

O cronograma prevê que as licitações e o projeto básico de implantação, além das desapropriações necessárias, aconteçam até 2024 e que a implantação tenha início em 2025 e seja finalizada até 2030.

Também participaram da reunião o secretário de Obras de Guarulhos, Francisco Carone, e técnicos das secretarias de Administrações Regionais, Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Transportes e Mobilidade Urbana.