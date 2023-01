GCM de Guarulhos resgata 29 aves silvestres em cativeiro no Jardim Monte Alegre

Vinte e nove aves silvestres de 11 espécies diferentes foram resgatadas nesta quarta-feira (18) pelo patrulhamento ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, que as avistou com anilhas adulteradas (pequenos anéis de metal que identificam pássaros) dentro de gaiolas em condições sanitárias impróprias e alimentação inadequada em uma residência no Jardim Monte Alegre.

Dentre as espécies encontradas havia quatro coleirinhas, quatro papa-capins, quatro tizius, quatro canários-da-terra, um azulão, um sanhaço-do-coqueiro, dois galos-da-campina, cinco picharros, um sabiá-branco, um sabiá-laranjeira e dois pássaros-pretos. As aves estão sob os cuidados de veterinários e biólogos do Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê.

O proprietário do imóvel não possui autorização de órgãos competentes para criá-los e foi encaminhado à Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente. Ele responderá pelo artigo 29 da lei 9.605/98, que versa sobre o crime de perseguir, caçar e apanhar espécies da fauna silvestre, e poderá ser penalizado com detenção de seis meses a um ano e multa.